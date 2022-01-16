هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت التونة بكثرة يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تعد التونة المعلبة من الأطعمة التي يحرص كثير من الأشخاص على تناولها، وذلك لاحتوائها على عديد من الفوائد الصحية.

ولكن الإفراط في تناولها يسبب العديد من المشاكل الصحية، التي نذكرها لكم وفق ما أوضح موقعي "eatthis".

- التسمم بالزئبق:

تحتوي التونة المعلبة على الزئبق، لذا فإن تناول الكثير منها يمكن أن يؤدي إلى التسمم بالزئبق، و تشمل أعراضه الحكة أو الشعور بوخز وإبر في أصابع القدم وأطراف الأصابع ، وضعف العضلات، وضعف النطق والسمع ، وانخفاض الرؤية.

ويؤدي ارتفاع مستويات الزئبق لدى النساء الحوامل إلى اضطرابات في الجهاز العصبي المركزي عند أطفالهن.

- ارتفاع ضغط الدم:

بفضل احتوائها على كمية وفيرة من الملح، لذا فإن استهلاكها بصورة خاطئة يتسبب في حصولك على الكثير من الصوديوم، ما يساعد في ارتفاع ضغط الدم.

لذا توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، بتناول أقل من 2300 ملليجرام يوميًا من الصوديوم.

- زيادة الوزن:

إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، يفضل تجنب تناول التونة المعلبة وذلك لاحتوائها على نسبة كبيرة من الزيوت الدهنية والسعرات الحرارية.

- ثنائي الفينول أ:

غالبًا ما تتعرض الأطعمة المعلبة إلى مادة بيسفينول أ ، أو بيسفينول أ ، وهي مادة موجودة في بطانة العلب المعدنية، وفي عام 2010 ، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقريرًا يحذر المستهلكين من أن مادة BPA قد تؤثر سلبًا على نمو الدماغ والسلوك وغدد البروستاتا للأجنة والرضع والأطفال.

وأشار باحثون من جامعة هارفارد إن تناولها التونة بصورة مفرطة يسبب ارتفاعًا حادًا في مستويات BPA.

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