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وصفات مختلفة لتحضير صدور الدجاج بالجبن أو الأنشوجة واللانشون

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

08:05 م | الأحد 16 يناير 2022

وصفات مختلفة لتحضير صدور دجاج

عرض الشيف الشربيني، طريقة عمل صدور الدجاج بأكثر من طريقة مختلفة، وذلك من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وهي من الأكلات المفضلة للكثيرين، لمذاقها الشهي واللذيذ. 

مقادير عمل صدور دجاج محشية بالجبنة واللانشون

صدور دجاج 

جبنة شيدر 

ملح وفلفل 

لانشون 

دقيق 

لبن 

بيض 

بقسماط 

أعشاب 

زيت للقلي 

بطاطس شبس  للتقديم

طريقة عمل صدور دجاج محشية بالجبنة واللانشون

يفرم الثوم مع البصل والأعشاب والجبنة الشيدر واللانشون باستخدام كبة كهربائية.

تفتح صدور الدجاج مثل القمع، ثم احشيها بالحشو المعد سابقا.

يوضع الصدور في خليط البيض واللبن ثم في الدقيق ثم في البقسماط، وتقلى في زيت غزير.

ترص في صينية فرن وتدخل الفرن قليلا حتى تكمل نضجها ثم تقدم مع الشيبسي. 

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صدور دجاج بجبن البارميزان مع صلصة الأنشوجة والمستردة

صدور دجاج 

جبن بارميزان 

بصل 

بقسماط 

خس 

ملح – فلفل 

طماطم صغيرة للتزيين 

لصلصة الأنشوجة والمستردة

أنشوجة 

مستردة 

ثوم 

عصير ليمون 

صفار بيض 

زيت

طريقة عمل صدور دجاج بجبن البارميزان مع صلصة الأنشوجة والمستردة

اضربي العيش المحمص في الخلاط للحصول على البقسماط.

اضربي الجبنة البارميزان مع البقسماط.

ضيفي الملح والفلفل الأسود.

ادهني الدجاج بالمستردة.

ضعي الدجاج في البقسماط.

إشوي الدجاج في زيت الزيتون.

لعمل صوص السيزر (الأنشوة والمستردة)

إعصري الليمون.

إضربي الثوم مع صفار البيض والأنشوجة.

قطعى الخس وضعيه فى طبق التقديم.

ضيفي صوص السيزر على الخس.

قطعى الدجاج المشوي لشرائح ورصيه مع الخس.

ابشري على الوجه الجبنة البارميزان، وضعي معها طماطم شيري.

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صدور دجاج بالزبادي

صدور دجاج 

زبادي 

عصير بصل 

عصير طماطم 

زيت زيتون 

زعتر 

ملح – فلفل 

طريقة تحضير صدور دجاج بالزبادي

تبلي الدجاج بالزبادي وعصير البصل والثوم.

في طاسة على النار ضعي البصل مع الزيت حتى يحمر، ثم ضعي قطع الدجاج والملح والفلفل، أضيفي قليل من التمر الهندي، واتركيها حتى تنضج تماما ثم قدميها.

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