الامارات | أكثر 5 أعراض شيوعاً للمصابين بـ«أوميكرون»

شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 5 أعراض شيوعاً للمصابين بـ«أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلافا لأعراض كوفيد - 19، المثمثلة في السعال، الحمى، ضيق النفس أو صعوبة في التنفس، الإسهال، وفقد حاسة الشم، إلا أن الخبراء في مختلف أرجاء العالم لاحظوا أن الحالات المتعلقة بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون» لا تنتج عنها دائماً هذه الأعراض، فمعظم المصابين يبلغون عن أعراض مشابهة لنزلات البرد، وقد ترافقها أعراض محيرة، مثل آلام أسفل الظهر.

وفي تقرير نشرته مجلة التايمز، قال د. تيم سبيكتور عالم الأوبئة الجينية ومؤسس شركة الصحة ZOE، التي تدير تطبيق تتبع أعراض كوفيد - 19 ويحتوي على بيانات أكثر من 4.7 ملايين مصاب: إن الأعراض الخمسة الأكثر شيوعاً المرتبطة بـ«أوميكرون» هي:

سيلان الأنف، والصداع ، والتعب ، والعطس، والتهاب الحلق.

وقد يرافقها في حالات قليلة ضعف في حاستي الشم والتذوق وآلام في الظهر.

ويضيف الدكتور سبيكتور موضحاً: «يمكن القول إن أعراض كوفيد - 19 المستجد قد ضعفت مع تحورها إلى المتحور دلتا ثم إلى أوميكرون لتصبح أعراضاً شبيهة بنزلات البرد».

من جانبها، علقت د. ستيفاني ستيرلنج طبيبة الأمراض المعدية في جامعة نيويورك لانغون هيلث، قائلة: «تباينت التقارير، ولكن بشكل عام، يتصرف متغير أوميكرون مثل فيروس كورونا الكلاسيكي المسبب لنزلات البرد، لذلك في مناطق الخطر (المناطق التي ينتشر فيها أوميكرون) على كل من يصاب بمرض تنفسي أو نزلة برد أن يفترض أنه مصاب بأوميكرون».



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