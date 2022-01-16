احذر في هذه الحالة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفول يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

طبق الفول أساسي على مائدة الطعام عند العديد من المصريين، لكن إذا كنت تأكله يوميا فما الذي يحدث لجسمك؟

الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، يقول إن تناول الفول يوميا وبكميات كبيرة، يسبب عدم تنوع المصادر الغذائية، وبالتالي عدم استفادة الجسم من الحصول على بعض الفيتامينات والمعادن الموجودة في باقي الأطعمة كالبيض والجبن.

وأضاف لـ"الخليج 365": ويؤثر أيضا على القولون ويسبب الاضطرابات والانتفاخ والغازات، لذا يجب على مرضى القولون العصبي التقليل من استهلاكه.

وتابع: أيضا يؤدي ذلك إلى الإصابة بالنقرس، وذلك بفضل احتوائه على مستويات عالية من مركب البيورين، وبالتالي يتسبب تناوله بشكل يومي، إلى ارتفاع حمض اليوريك في الدم.

ولفت إلى أن تناوله يوميا يسبب احتمالية الإصابة بحصوات الكلى، خاصة حصوات حمض اليوريك آسيد.

كما أوضح استشاري التغذية أن قشور الفول من الصعب هضمها، وبالتالي يؤدي ذلك إلى بذل الجهاز الهضمي مجهودا كبيرا أثناء عملية الهضم، ما يسبب الانتفاخ وعسر الهضم.

وينصح "حماد"، بتناول الفول على الإفطار مرة أو مرتين أو ثلاثة في الأسبوع للاستفادة من النشويات المعقدة والفيتامينات الموجودة به، مع ضرورة عدم الإسراف في تناول كميات كبيرة، ويمكن أيضا إضافة قطع الجزر والطماطم على طبق الفول أثناء الطهي، وسيساعد ذلك على زيادة قيمته الغذائية والتقليل من المشاكل الصحية الناتجة من كثرة تناوله.

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