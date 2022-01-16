شاهد إطلالات النجمات: جريئة وساحرة.. وسمية الخشاب جذابة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

رنا رئيس:

ارتدت الفنانة رنا رئيس كارديجان متعدد الألوان ونسقت أسفله تيشرت باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا قويا، وتركن شعرها الكيرلي منسدلا على الجانبين.

جورجينا طواف:

ظهرت الفنانة جورجينا طواف توب هاف ستومك مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

سمية الخشاب:

تألقت الفنانة سمية الخشاب بفستان باللون الأسود بأكمام شفافة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

مي عمر:

أطلت الفنانة مي عمر ببلوزة باللون الكافيه مع بنطلون باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

ريهام أمين:

وارتدت الفنانة ريهام أمين جاكيت باللون الأوف وايت مع بنطلون جينيز باللون الأزرق الفاتح، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على الجانبين.

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