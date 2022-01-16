أحد مضاعفات كورونا.. طبيب يكشف أعراض الالتهاب الرئوي وطرق الوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما نتحدث عن الالتهاب الرئوي، فإن الضرر الذي يصيب الرئتين ناتج عن فيروس كورونا، أي الفيروس المسؤول عن مرض كوفيد 19، ما يعني أحد مضاعفات الفيروس القاتل.

يمكن أن يكون لفيروس كورونا المستجد تأثير على أي عضو في أجسامنا، لكن معظم الضرر يحدث على الجهاز التنفسي، تم تسمية الالتهاب الرئوي المرتبط بالفيروس التاجي الجديد في وقت سابق باسم الالتهاب الرئوي المصاب بفيروس كورونا الجديد (NCIP)، ومع ذلك ، تم تغييره لاحقًا من قبل منظمة الصحة العالمية إلى الالتهاب الرئوي الخاص بكورونا.

الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، يكشف لـ الخليج 365 أعراض ومخاطر الالتهاب الرئوي وطرق الوقاية.

يقول بدران: "الالتهاب الرئوي يقتل 285 من البشر كل ساعة، وهو عدوى شائعة جدًا يمكن أن تسبب مرضًا شديدًا يمكن أن تمتلئ فيه إحدى الرئتين أو كلتيهما بالسوائل أو البلغم، وهو المخاط الذي يتشكل في الرئتين".

ويضيف بدران: "تحدث ما يقرب من 150 مليون حالة جديدة من حالات الالتهاب الرئوي سنويًا بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات في جميع أنحاء العالم، وهو ما يسبب دخول حوالي 10-20 مليون حالة إلى المستشفى".

- الالتهاب الرئوي قبل الكورونا وحتى سنة 2019

ويواصل بدران: الالتهاب الرئوي قبل الكورونا وحتى سنة 2019 ، كان يقتل ٢,٥مليون من البشر سنوياً فى العالم ن وهو السبب الأول لوفاة الأطفال قبل خمس سنوات، إذ يودى بحياة أكثر من 800 ألف طفل دون سن الخامسة العام ،تحدث معظم الوفيات بين الأطفال دون سن الثانية من العمر، وحوالى 150000 خلال الشهر الأول من العمر".

- الفئات المعرضة:

لن يصاب الجميع بالتهاب رئوي عند تعرضهم لنفس الجراثيم.

المعرضون لخطر الإصابة بالالتهاب الرئوي :

الأطفال دون سن الثانية

البالغون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا

النساء الحوامل

أي شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة مثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، أو الأشخاص المصابين بأمراض المناعة الذاتية، أو أي شخص يخضع للعلاج الكيميائي، أو مرض مزمن، مثل مرض السكري، والأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى، والأشخاص الذين يدخنون والأشخاص المصابون بأمراض الرئة (مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن أو الربو ، أو أمراض القلب.

تزيد العوامل البيئية التالية أيضًا من تعرض الطفل للإصابة بالالتهاب الرئوي:

تلوث الهواء الداخلي الناجم عن الطهي والتدفئة بوقود الكتلة الحيوية (مثل الخشب أو الروث)، والتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة، والعيش في منازل مزدحمة، وتدخين الوالدين.

المضاعفات

بعض الأشخاص المصابين بالتهاب رئوي، وخاصةً المعرضون لخطورة عالية، قد يتعرضوا لمضاعفات:

١-تجرثم الدم:

إذا تسببت البكتيريا في هذا المرض، فيمكنها الوصول إلى الدم ، خاصةً إذا لم يتم علاج الالتهاب الرئوي، يمكن أن يؤدي تجرثم الدم إلى حالة خطيرة تعرف باسم الصدمة الإنتانية، هي رد فعل للعدوى في الدم، ويمكن أن يتسبب في انخفاض ضغط الدم إلى مستوى خطير.

عندما يكون ضغط الدم منخفضًا جدًا، قد لا يتمكن القلب من ضخ الدم الكافي إلى الأعضاء، ويمكن أن تتوقف عن العمل.

٢-صعوبة في التنفس

٣- خراج الرئة

تجمع الصديد في أحد تجويفات الرئة.

٤-تراكم السوائل حول الرئتين (الارتشاح البلوري)، يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي تجمع السوائل في الفراغ بين طبقات النسيج الذي يفضل بين الرئتين وتجويف الصدر .

- أعراض الالتهاب الرئوي :

تتراوح بين الخفيفة والشديدة، حسب نوع المُسبِّب للعدوى، والعمر، والحالة الصحية العامة.

عادةً ما تتشابه الأعراض الخفيفة مع علامات وأعراض نزلة البرد أو الإنفلونزا، ولكنها تستمر لفترة أطول.

- قد تتضمن علامات وأعراض الالتهاب الرئوي:

ألمًا في الصدر عند التنفس أو السعال

التشوش الذهني

السعال

البلغم

الإرهاق

الحمى

والتعرق

الغثيان

القيئ

ضيق النفس

قد لا تظهر أي علامات للعدوي على حديثي الولادة والرضّع، أو قد تصيبهم ، الحمى، صعوبة في التنفس، رفض الرضاعة.

- الأسباب

عدوى الشعب الهوائية، أو الرئتين أو الشعب الهوائية مع الرئتين، يمكن أن يصيب التهاب الشعب الهوائية الحاد الأشخاص من جميع الأعمار، ولكنه أكثر شيوعًا عند الأطفال الأصغر سنًا دون سن الخامسة من العمر، أحياناً، فى 5 % من الحالات يتحول التهاب الشعب الهوائية إلى التهاب رئوي.

تحدث معظم حالات التهاب الشعب الهوائية بسبب العدوى بالفيروسات

تسبب الفيروسات 85٪ إلى 95٪ من حالات التهاب الشعب الهوائية الحاد، والفيروسات الأكثر شيوعًا هي فيروسات الأنف، والفيروسات الغدية، وفيروسات الإنفلونزا A و B ، والفيروس نظير الإنفلونزا.

معظم حالات الالتهاب الرئوي تحدث بسبب العدوى بالبكتيريا.، يمكن للتعرض المتكرر لبعض الفطريات أن يسبب التهابا في الرئتين.

- عوامل تزيد من مخاطر التعرض للالتهاب الرئوي :

يضعف جهاز الطفل المناعي بسبب سوء التغذية أو نقصها.

اكتشف حديثاً أن هناك استعداد وراثى للإصابة بالالتهاب الرئوى ومضاعفاته فى بعض الأوروبيين والأفارقة .

تلوّث الهواء داخل المباني.

العيش في بيوت مزدحمة

تدخين الآباء أمام الأطفال .

التدخين هو السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الشعب الهوائية خاصة المزمن. بمرور الوقت، يمكن أن يتسبب دخان التبغ في حدوث تلف دائم في الشعب الهوائية .

العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوى فى المصابين بفيروس كورونا كوفيد-١٩ :

يمكن لأي شخص أن يصاب بالالتهاب الرئوي لكوفيد، ولكن تزداد فرص الحدوث في:

الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر.

الذين يبلغون من العمر 85 عامًا أو أكبر هم الأكثر تعرضًا للخطر.

الذين يعيشون في دور رعاية المسنين

الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة أخرى مثل :

مرضى الربو

ارتفاع ضغط الدم

أمراض القلب

مرض السكري

مرض الكبد

الفشل الكلوي

ضعف جهاز المناعة

المدخنون

الذين يعالجون من السرطان

الذين خضعوا لعملية زرع نخاع العظام

المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز غير الخاضعين للسيطرة

أي شخص يتناول الأدوية التي تبطئ جهاز المناعة .

- طرق الوقاية

البعد عن التدخين

النظافة

الابتعاد عن مهيجات الرئة مثل الغبار والأبخرة

الاهتمام بغسل اليدين.

التغذية الجيدة .

تعزيز المناعة بالنوم الجيد

ممارسة الرياضة .

ارتداء الكمامة حال التواجد فى أماكن مزدحمة، أو مع المرضى .

الحصول على اللقاحات المتاحة مثل لقاح الإنفلونزا و لقاح الكورونا.

تتوفر تطعيمات للوقاية من بعض أنواع الالتهاب الرئوي .