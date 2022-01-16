«الترسا» أغلى سمكة في سوق السيدة عند المعلمة «حنان كينج فيش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سيدة بملامح مصرية أصيلة تستيقظ من الصباح الباكر، قادمة من حلوان إلى «السيدة»؛ لتبيع أحواض سمك الزينة، المفعمة بالجمال والحيوية وسط الزينة التي تملأ الحوض بألوانها المبهجة، وهذا ما ميزها عن بقية الباعة الآخرين، حتى أصبحت مقصدًا لكل من يرغب في شراء أنواع موثوقة وذات شكل جذاب من السمك.

المعلمة حنان كينج فيش تقدم نصائح للعناية بالسمك

المعلمة «حنان كينج فيش» كما لُقبت في السوق تقدم مجموعة من النصائح للعناية بالسمك الزينة، خلال حديثها مع «الوطن»، ومن أبرزها شراء مادة تسمى بالفحم سوداء اللون، توضع داخل حوض السمك وتخلصه من البكتيريا والجراثيم: «الفحم أول ما بينزل في الحوض بيقلل من الأمونيا وبيشيل البكتيريا الضارة، وفيه حاجة تانية زي السيراميك بتشيل الزفارة من الحوض وده للناس اللي بتشتكي من ريحة السمك الوحشة».

أنواع مختلفة وجديدة من أسماك الزينة

أسماك الزينة لها الكثير من الأنواع المختلفة والجديدة من بينها ما يسمى بـ«التايجر» صغير الحجم: «التايجر ده نوع جديد من السمك، وفيه منه المقلم بحطه مع سمك الشكليت عشان أعرف الناس أن الشكليت بيعيش معاه أي نوع من أنواع السمك، ومن الأنواع الجديدة حاجة اسمها الفلور لاين والهيد لاين، وبتشبه السلاحف في الشكل، الترسا الأغلى عايشة مع السمك وبتعيش مع أي حاجة، السمك بيولد بين الشتا والصيف وبيبتدي المفرخين يفرخوه»، وعن سبب إتقان السيدة حنان لبعض الكلمات الإنجليزية تقول: «دي حاجة بتاعت ربنا».

أسعار السمك الزينة

أسعار السمك الزينة عند المعلمة حنان الشهيرة بـ«حنان كينج فيش» في متناول الجميع وهي مقسمة لثلاث فئات منخفضة ومتوسطة ومرتفعة: «ممكن حوض سمك يبدأ بـ 250 جنيه بالزينة بتاعته، وحوض تاني يبدأ بـ 750 جنيه وفيه أنواع بتوصل لألفين و4 آلاف».

تهتم «حنان» بمنح الزبائن أفضل الأنواع من الأسماك، كي تكتسب ثقتهم وهذا ما يدفعهم للعودة إليها مرة أخرى وشراء الأسماك منها تحديدا: «بحس الدنيا سودة قدامي لما ألاقي حد زعلان مني والدنيا بتضحكلي لما بلاقي عندي سمك حلو ومميز».

بداية حنان في بيع الطعمية

«حنان» في البداية كانت تبيع الطعمية في محطة حلوان، ثم تأتي للسيدة لبيع السمك، وكل ذلك لـ إعالة أسرتها وأبنائها دون الحاجة للآخرين، وهذا ما حققته: «بقالي 35 سنة باجي من حلوان عشان اكل عيشي وكل الناس هنا بيحبوني، وأهم حاجة في وقفة السوق حب الناس وتحب لنفسك زي ما تحب لغيرك».