الامارات | مصر.. وفاة طبيب قلب بأزمة قلبية عقب مؤتمر حول تصلب الشرايين

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. وفاة طبيب قلب بأزمة قلبية عقب مؤتمر حول تصلب الشرايين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "عاوز الصورة تطلع رايقة علشان تلاقى الصورة حلوة لما أموت"، "وانت بتصور ميت"، آخر كلمات قالها الدكتور وائل عرفة، أخصائى القلب والجهاز الهضمى، لموظف بعد أن طلب منه أخد لقطات له خلال مؤتمر الجمعية المصرية لتصلب الشرايين وقسم أمراض القلب بجامعة كفر الشيخ، حيث وافته المنية فجأة أمس نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، عقب المؤتمر بوقت قليل.

وقال مجدى عبدالعظيم، موظف بفرع هيئة التأمين الصحى بكفر الشيخ، ويجيد التصوير إنه كان متواجداً بمؤتمر كلية طب كفر الشيخ بالأمس، وطلب من الدكتور وائل عرفه تصويره، فصوره عدد من الصور، وقال له كلمات لم يفهم معناها إلا عندما صدم بوفاته، فكان يقول له عقب كل صورة "عايز صوره رايقه يا أستاذ مجدى،عشان لما أموت تلاقى صوره حلوة"، ثم قال له "أنت تصور ميت، وكأنها صور الوداع".

وتابع عبدالعظيم، حسب "اليوم السابع" أنه لا يصدق ما حدث، فكلمات الدكتور وائل مازالت ترن فى أذنه وتتردد، ومن هول الصدمة، لا يعرف أنه سمع تلك الكلمات منه أم لا، ولكن كلما راجع كلماته تأكد من قولها له.



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