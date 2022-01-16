شقيقة كيم كارداشيان.. أكثر نساء العالم متابعة تقيم حفل "بيبي شاور" ضخم لطفلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أقامت مصممة وعارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة كايلي جينر، شقيقة كيم كارداشيان، حفل للإعلان عن نوع الجنين "بيبي شاور"، حيث نشرت مجموعة من الصور تكشف بعض تفاصيل الحفل الذي كان مقتصرًا على العائلة والأصدقاء.

-إطلالتها خلال الحفل

ظهرت كايلي جينر، وهي أول امرأة تصل إلى 300 مليون متابع على إنستجرام، لتتصدر قائمة أكثر النساء في العالم متابعة على موقع "إنستجرام"، خلال الصور التي شاركتها عبر حسابها على موقع تداول الصور الشهير، مرتدية فستانًا باللون الأبيض ذو أكمام، وزينت الإطلالة ببعض المجوهرات الفخمة أبرزها قرطين متدليين من أذنيها، وعقد حول رقبتها.

واعتمدت تسريحة الشعر الناعم المنسدل على الكتف، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجًا ذو ألوان ترابية وأحمر شفاه باللون النيود.

-ديكورات الحفل وعلاقتها بنوع المولود

أظهرت الصور اهتمام كايلي باختيار عناصر ديكورات ذات اللون الوردي التي عادة ما تشير إلى أن نوع المولود التي سينجب "فتاة".

وهذا الجنين هو الثاني لـ كايلي جينر من مغني الراب ترافيس سكوت، حيث لديهما ابنة، تبلغ من العمر 4 سنوات.

-ديكورات ترمز إلى الطبيعة الخلابة

وأخذت الديكورات طابعًا يميل إلى الطبيعة الخلابة، حيث وجدت زرافة خشبية وسط مجموعة من الأزهار البيضاء، وفي الداخل، تم نقل الضيوف إلى مساحة واسعة تشبه الغابة، والتي كانت مزينة بالورود، بالإضافة إلى مئات الشموع المعلقة في أوراق الشجر، وخصص للضيوف مقاعد خشبية مستديرة، موضوع عليها بعض الشموع.

-سعر الهدايا

تلقت كايلي هدايا تصل قيمتها إلى 9 آلاف دولار، أي ما يعادل أكثر من 140 ألف جنيهًا، بما في ذلك عربة أطفال بقيمة 5 آلاف دولار، أي 78 ألف جنيهًا، وحقيبة بقيمة 4 آلاف دولار أي ما يعادل 62 ألف جنيهًا كهدايا من العائلة والأصدقاء.