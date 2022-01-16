مع تحذيرات الصحة.. 8 نصائح تجنبك الإصابة بالبرد والاشتباه بـ أوميكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعتبر نزلات البرد من الأمراض الفيروسية التي تنتشر بشدة خلال الطقس البارد، والتي من المتوقع أن يصاب بها الكثيرين خلال الموجة الحالية من الطقس البارد والصقيع التي من المتوقع أن تستمر حتى 19 يناير بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وتأتي هذه الموجة من الطقس البارد بالتزامن مع توجيه وزارة الصحة والسكان نصائح بضرورة التعامل مع نزلات البرد بأنها اشتباه بفيروس كورونا المستجد، وبخاصة متحور أوميكرون الجديد الذي تشتبه أعراضه كثيرًا مع نزلات البرد المعتادة في الشتاء، الأمر الذي قد يسبب حالة من الخلط بين الإصابة بأي منهما.

وتجنبًا أن تسبب هذه الموجة من الطقس في الإصابة بنزلة البرد والدخول في دوامة الاشتباه بالإصابة بكورونا، نستعرض فيما يلي طرق تجنبك الإصابة بهذا المرض، بحسب ما ذكره موقع drsoos.

-اغسل يديك جيدًا

بينما يمكن أن تطفو جراثيم البرد والإنفلونزا في الهواء على القطرات غير المرئية للعطس أو السعال غير المغطاة، فمن المرجح أن تلتقطها من سطح مصاب، وللتخلص من جراثيم البرد والإنفلونزا غير المرغوب فيها قبل أن تجد طريقًا إلى جسمك، اغسل يديك جيدًا قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام ومتى تصل إلى المنزل من مكان آخر.

-ابعد الأصابع غير النظيفة عن وجهك

الفيروسات ذكية - فهم يعرفون أن أفضل طريقة للوصول إلى جسمك هي الركوب على أصابعك، ثم ببساطة انتظر حتى تفرك عينيك أو تمضغ أظافرك أو حكة أنفك، فينصح حينما تتواجد في أي مكان مليء بالجراثيم، تجنب لمس وجهك قبل أن تتاح لك الفرصة لغسل أو على الأقل تعقيم يديك.

-تأكد من حصول الجميع على لقاح الأنفلونزا

يعد الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية أفضل طريقة لحماية نفسك من الإنفلونزا ونزلات البرد، وينطبق الشيء نفسه على كل فرد في عائلتك ممن تزيد أعمارهم عن ستة أشهر، فلقاح الإنفلونزا يضمن لك الحماية طوال الموسم.

-تنظيف الأسطح المشتركة

يلتقط كل فرد في عائلتك الجراثيم على مدار اليوم، وبعض هذه الجراثيم تجد طريقها إلى منزلك، حتى لو لم يكن أي شخص مريضًا، فستحتاج إلى التنظيف كثيرًا خلال موسم البرد والإنفلونزا للقضاء على النقاط الساخنة للجراثيم العالقة في منزلك.

بالإضافة إلى تطهير مقابض الأبواب ومقابض الصنابير وأسطح العمل بانتظام، يجب عليك غسل مناشف اليد المشتركة كثيرًا.

-احصل على قسط كافي من النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة هو وسيلة سهلة لتعزيز وظائف الجهاز المناعي وتقوية دفاعاتك الطبيعية ضد العدوى، فالجسم الذي يرتاح جيدًا يكون في وضع أفضل لمقاومة المرض من الجسم المتعب أو المنضب أو المتهالك.

بينما يحتاج معظم البالغين سبع أو ثماني ساعات من النوم كل ليلة، يحتاج الأطفال من 10 إلى 14 ساعة من الراحة (بما في ذلك القيلولة)، حسب أعمارهم.

-تناول وجبات متوازنة

أنت تعلم بالفعل أن العادات الغذائية الصحية يمكن أن تحافظ على نمو طفلك وتطوره وتساعدك على تجنب الأمراض المزمنة مع تقدمك في العمر، لكن تناول وجبات صحية ومتوازنة يمكن أن يساعد أيضًا في تقوية جهاز المناعة لديك ضد الغزاة الفيروسيين، لزيادة تناولك لمضادات الأكسدة المقاومة للعدوى، استهدف ملء نصف طبقك على الأقل بمجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة.

-حافظ على نشاطك

الأشخاص النشطين يميلون إلى الإصابة بعدوى أقل خلال موسم البرد والإنفلونزا، فلا تؤدي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى الحفاظ على لياقتك ونشاطك فحسب، بل إنها تثبط هرمونات التوتر الالتهابية وتحفز إطلاق خلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى.

- إيجاد طرق للتخلص من التوتر والاسترخاء

إن العيش في حالة من التوتر المستمر يمكن أن يخرب جهاز المناعة لديك ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالمرض، ولتعزيز دفاعاتك الطبيعية وحماية نفسك من الفيروسات الموسمية، تخلص من الضغوطات التي لا معنى لها، وإدارة الضغوط التي لا مفر منها.

-كيف تفرق إذا كنت مصابًا بنزلة برد وليس كوفيد

بينما يبدو أن فيروس سارس- كوف-2، هو الأكثر فتكًا من بين جميع فيروسات الجهاز التنفسي، فهل يجب علينا تقويض مخاطر الإنفلونزا وتجاهل المضاعفات التي يمكن أن تحدث؟ دعونا نكتشف ذلك، وفقا لموقع timesofindia.

4 اختلافات متعلقة بالأعراض بين الإنفلونزا وكورونا:

عندما يتعلق الأمر بالاختلافات بين فيروس كورونا والإنفلونزا، هناك أربع نقاط رئيسية.

- ضيق التنفس شائع في حالة الإصابة بفيروس كوفيد-19 ولكن ليس الإنفلونزا.

- على عكس فيروس كورونا، فإن فقدان حاسة الشم أو التذوق نادر جدًا مع الإنفلونزا.

- يكون الصداع أقل انتشارًا بين مرضى كوفيد-19، لكنه من الأعراض التقليدية للإنفلونزا.

- الشعور بالغثيان أو الغثيان أكثر شيوعًا مع COVID وأقل من الإنفلونزا.

الأعراض الشائعة

في حين أن كليهما من أمراض الجهاز التنفسي، إلا أن لديهما العديد من الأعراض الشائعة والمتنوعة التي يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة، وهناك بعض الأعراض الشائعة لـCOVID-19 والإنفلونزا.

- حمى

- سيلان الأنف

- إعياء

- فقدان حاسة الشم

- التهاب الحلق

- ازدحام، اكتظاظ، احتقان

ألم في الصدر وضيق في التنفس

اقرا أيضا