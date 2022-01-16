احذر طعام تتناوله كل يوم.. «كتره يرفع الضغط ويسبب حصوات الكلى»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الجبنة من المأكولات الأساسية في أغلب البيوت، فهي من أصناف الإفطار والعشاء التي لا غنى عنها، وغالبا ما تحرص الأمهات على استعمالها كحشوات في «سندوتشات» الأطفال في المدارس، لما تحتويه من فوائد هائلة لا تعد، خاصة أنها من مشتقات الألبان الغنية بالبروتين والكالسيوم، ومع ذلك فإن الشيء إذا زاد عن حده انقلب ضده، فالإفراط في تناولها له بعض الأضرار.

وتقدم «هن» أضرار الإفراط في تناول الجبنة، خلال التقرير التالي وفقا للموقع الهندي «timesofindia».

أضرار الإفراط في تناول الجبنة

ارتفاع الكولسترول

من أبرز الأضرار للإفراط في تناول الجبنة ارتفاع الكولسترول؛ لاحتوائه على الدهون المشبعة، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب واكتساب المزيد من الوزن.

زيادة الوزن

الجبنة المليئة بالدهون المشبعة تزيد من فرص اكتساب الوزن، خاصة لمن لا يمارسون الرياضة أو لا يبذلون الكثير من المجهود، القادر على حرق الدهون والسعرات الحرارية الزائدة، فالجسم يعمل على تحويل السعرات الزائدة لدهون صعبة الحرق خاصة في منطقة البطن المعروفة بـ«الكرش».

ارتفاع ضغط الدم

الأجبان غنية بالصوديوم «الملح» والكميات الزائدة منه تؤدي لارتفاع ضغط الدم، الذي له الكثير من الآثار الجانبية منها الإصابة بهشاشة العظام وأمراض الكلى والقلب.

مشاكل في الجهاز الهضمي

منتجات الألبان تحتوي على اللاكتوز في بعض الأحيان يصعب هضمه، مما يسبب انتفاخ في البطن، والشعور بالتعب خاصة أن الجبنة خالية تماما من الألياف، لذلك ينصح بالتقليل منها لمن يعانون من أمراض الجهاز الهضمي.

حصوات الكلى

بعض أنواع الجبن تحتوي على نسب عالية من الأملاح، وهي عامل خطر لمرضى الكلى، ومن الممكن الإفراط في تناولها على المدى البعيد يسبب حصوات الكلى.

تقول الدكتورة «مروة شعير» خبيرة التغذية العلاجية لـ«هن»: «الجبنة لها العديد من الفوائد ولذلك ننصح الناس بتناولها كمصدر للبروتين والكالسيوم، لكن الإفراط حد الإدمان خطر على الصحة، لاحتوائها على كميات كبيرة من الصودويم، التي تؤدي لاحتباس الماء في الجسم وارتفاع ضغط الدم، الذي يترتب عليه أمراض الكلى والقلب».

تحذر «شعير» من أنواع الجبن المحتوية على كميات عالية من الدهون المشبعة وتقول: «إحنا بننصح في أي نظام غذائي الدهون المشبعة متزدش عن 10% من المتناول الكلي لأغذيتنا اليومية، والكمية الكبيرة منها تسبب المزيد من الأضرار، ويفضل تناول الجبنة الطبيعية البيضاء قليلة الملح والمكتوب عليها أنها مكونة من حليب طبيعي».