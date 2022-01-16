في عيد ميلادها.. إطلالات ساحرة للفنانة ياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي
دوما ما تخطف الفنانة ياسمين عبد العزيز الأنظار بإطلالاتها الأنيقة وبجمالها ورشاقتها وبخفة دمها وموهبتها الفنية، ويصادف اليوم عيد ميلادها، وبهذه المناسبة نستعرض لكم أبرز إطلالاتها.
-فستان أحمر:
أطلت بفستان ميدي بأكمام طويلة باللون الأحمر مزين بنقوش تايجر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.
-فستان أسود:
تألقت بفستان كت باللون الأسود مزود بحزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.
-فستان برتقالي:
ظهرت بفستان كت باللون البرتقالي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركات شعرها منسدلا على الجانبين.
-فستان فضي:
ارتدت فستان باللون الفضي بأكمام شفافة، ومزينا بالتطريزات، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.
-فستان نبيتي:
وتألقت أيضا بفستان باللون النبيتي بصيحة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.
-بدلة باللون الذهبي:
وظهرت ببدلة بأكمام باللون الذهبي اللامع، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.
-فستان متعدد الألوان:
وأطلت بفستان كت متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.
-فستان أسود:
وظهرت بفستان كت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.