هذا ما يفعله الشعور بالخوف في جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

من المتعارف عليه أن في كثير من الأحيان يشعر المرء بالخوف، ولكن هل سبق وتساءلت عن ما تأثيره على الجسم؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما أورد موقع "brightside" الأمريكي.

- إنقاص الوزن:

يساعد الشعور بالخوف على حرق سعرات حرارية، حيث مع زيادة سرعة نبضات القلب، يتدفق الأدرينالين وتتسارع عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي حرق السكر والدهون.

وفي إحدى الدراسات ، وجد علماء وظائف الأعضاء في جامعة وستمنستر بلندن أنه مشاهدة الأشخاص أفلام الرعب ، مثل The Shining أو The Exorcist ، جعلتهم يحرقون ما يصل إلى 113 سعرة حرارية ، وهي نفس الكمية التي كانوا يحرقونها في نصف ساعة سيراً على الأقدام.

- تقوية جهاز المناعة:

في بعض الأبحاث التي أجرتها جامعة كوفنتري في المملكة المتحدة ، عُرض على المشاركين مقطع رعب، ثم أخذ عينات دم من الأشخاص، فأظهرت النتائج أن الشعور بالخوف أدى إلى تنشيط خلايا الدم البيضاء، وكلما زاد عدد خلايا الدم البيضاء، كان جهازك المناعي أقوى.

- يمنحك شعوراً بالتمكين والتحفيز القوي:

عندما نشعر بالخوف، لا تفرز أجسامنا الأدرينالين فقط، ولكن بعض المواد الكيميائية الأخرى أيضاً، مثل السيروتونين، وهذا الهرمون يساعد الدماغ على العمل بكفاءة أكبر، مما يجعل الخوف طاقة مفيدة.

على سبيل المثال، إذا كنت تسير في نفس الطريق كل يوم، فستعتاد عليه سريعاً، لكن عندما تجد نفسك في مكان غريب عليك، ستكون خائفاً بعض الشيء وتحتاج إلى مزيد من التركيز، وهنا سيبدأ دماغك في العمل بأقصى قدراته.

- الخوف يقرّبك أكثر من الآخرين:

عندما تشعر بالخوف، يتم إفراز الأوكسيتوسين ، وهو هرمون يساعدك على بناء علاقات مع من حولك.

- زيادة الانتباه والتركيز:

قد يكون التفكير في المستقبل أو المجهول كافياً لشعورك بالخوف، حيث إذا كنت تشعر ببعض القلق بشأن ما يجري في حياتك، فإن جسمك سيفرز هرموناً آخر، إلى جانب الأدرينالين الذي يبقيك متيقظاً، يعرف باسم (النورإبينفرين)، ما يدفعك إلى التركيز بدلاً من الذعر، ويتيح لك مجالاً للتفكير بوضوح تحت الضغط.

- إنجاز المهام أسرع:

هناك حالة نفسية تُعرف باسم متلازمة كرونوس ، وهي عندما يخشى الأشخاص أن يتم استبدالهم بشخص آخر في عملهم، يمكن أن يساعدنا هذا الخوف في الازدهار وإنجاز المهام بشكل أسرع، ودون هذا الخوف، سيشعر الكثير منا بتراجع في حياتنا الخاصة أو المهنية، وعندما نكون على يقين من أن لا أحد سيحل محلنا ، نشعر بالراحة ونبدأ في الشعور بالكسل في العمل.

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