علاقة قوية بين مي عز الدين ووالدتها.. مسيحية وكانت بتضربها عشان الصلاة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل ساعات أعلنت الفنانة مي عز الدين، إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ونشرت «مي» مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة «استوري»، على حسابها بـ«انستجرام»، وقالت خلاله: «عاملة حجر صحي في البيت علشان والدتي عندها كورونا، ربنا يكمل شفاها على خير، يارب».

علاقة مي عز الدين بوالدتها

علاقة ترابط قوية تجمع الفنانة مي عز الدين بوالدتها، التي انفصلت عن والدها عندما كانت لا تزال «مي» في الثالثة من عمرها، وهو ما تحرص الأولى الحديث عنه دائمًا في تصريحاتها الإعلامية، فضلًا عن توجيهها رسائل الحب الخاصة لوالدتها عبر صفحتها الرسمية بمنصة تبادل الصور والفيديوهات.

وعلى الرغم من أن والدة الفنانة مي عز الدين لا تزال تتبع ديانتها المسيحية، إلا أنها ساعدت ابنتها على الحفاظ على ديانة والدها الإسلامية، بل وكانت تعاقبها كي تؤدي فروض الصلوات الخمس، وهو ما كشفت عنه «مي» خلال حديث إعلامي سابق لها ببرنامج «100 سؤال» مع الإعلامية راغدة شلهوب، على قناة «الحياة».

وخلال اللقاء، كشفت «مي» عن دور والدتها في دعمها لها للالتزام بالصلاة، معقبة: «هي كانت مركزة أوي إن تعاليم ديني أكون عارفاها كويس والتزم بالصلاة، وكانت بتضربني لأنه مينفعش أفوت صلاة»، موضحة أن والدتها ساعدتها في الحفاظ على أداء الفروض منذ الصغر.

مي عز الدين تصاب بالمرارة

من ناحية أخرى، تعرضت مي عز الدين لأزمة صحية، خلال الفترة الماضية، حسبما أعلنت عبر حسابها بموقع «انستجرام»، وأوضحت أنها تعاني من كريزة المرارة التي تسببت في عدم قدرتها على النوم في إحدى الليالي، قائلة: «كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12، لو استمرت عملية بإذن الله، أنا واخدة مسكنات قوية ولسه هنام دلوقتي، من الوجع طول الليل، يا رب بكره متستاهلش العملية».