زيوت طبيعية تزيد من كثافة الحاجبين.. أبرزها الخروع وجوز الهند

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نتف الحواجب بشكل متكرر مع مرور الوقت يؤدي لترقق الشعيرات، وهناك بعض الفتيات طبيعة شعر حواجبهن خفيفة، ولأنها من العوامل التي تزيد من جاذبية وجمال العينين، خاصة أن الحواجب الكثيفة موضة دارجة هذه الأيام، تقدم «هن» خلال التقرير التالي مجموعة من النصائح لتكثيفها؛ وفقا للموقع الهندي المعني بجمال المرأة «bebeautiful».

وأشار الموقع الهندي، إلى مجموعة من الزيوت الطبيعية التي تزيد من كثافة شعر الحاجب، على النحو التالي:

زيت الخروع

زيوت الخروع من أكثر أنواع الزيوت الشائعة، التي تساعد بشكل كبير في تكثيف شعر الحاجب، لاحتوائه على أحماض تعزز من نمو الشعر، كل ما عليك فعله أخذ قطرات من الزيت وتدليكه على راحة اليد، ومن ثم وضعه على الحاجبين والتدليك برفق لدقائق قليلة، ويترك لـ 30 دقيقة، ويُمسح بعد ذلك بمزيل الميكب ويغسل بالماء.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند غني بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المفيدة، التي تحفز الشعر على النمو خاصة البصيلات الخاملة، ويمنحها الترطيب المطلوب لزيادة كثافة سُمك الشعر.

قومي بغمس كرة صغيرة من القطن في زيت جوز الهند، ووزعيها على حاجبيك، واتركي الزيت طوال الليل، وفي الصباح اغسلي وجهك بالماء البارد.

زيت الزيتون

زيت الزيتون من الحلول الجيدة لنمو وكثافة الحاجب بطريقة طبيعية دون اللجوء للتقنيات التي تزيد من كثافة الشعر، حيث يحتوي الزيتون على مواد ترطب شعر الحاجب وتقلل من تقصفه، والسر في ذلك فيتامين «هـ» الذي يجعل لون الحواجب أكثر سوادا.

نظفي وجهك جيدا قبل النوم، وضعي قطرات صغيرة من زيت الزيتون على راحة يديك ودلكي بها حاجبيك لمدة لا تقل عن 5 دقائق، واتركيه، ثم اغسليه في الصباح.

عصير البصل

قد يبدو هذا العلاج غريبا بعض الشيء، لكنه حل جيد لمنع شعر الحواجب من التساقط؛ لاحتوائه على فيتامين «سي وبي» وغني بالمعادن والفيتامينات الأخرى، بالإضافة لعنصر الكبريت الذي يعمل على بناء الكولاجين في الشعر ويقوي البصيلات.

انقعي البصل في القليل من الماء واضربيه في الخلاط، ثم استخدمي قطعة من القماش «الشاش» لتصفيته، واغمسي كرة من القطن في محلول البصل وضعيها على حاجبيك، واتركيه لمدة لا تقل عن ساعة ثم يغسل بالماء.