طريقة عمل «مكرونة وفراخ» بصوص الطماطم المشوية.. سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المكرونة من الأكلات سهلة وسريعة التحضير، فهي مناسبة للمرأة العاملة، إذ يمكن طهيها في دقائق معدودة، وتختلف الوصفات حسب الرغبة، لذلك تقدم «هن» خلال التقرير التالي طريقة عمل «مكرونة وصدور فراخ بصوص الطماطم المشوية»، حسب وصفة الشيف «سارة عبد السلام» مقدمة برنامج «سنة أولى طبخ».

مقادير مكرونة بصوص الطماطم المشوية

ثوم صحيح

ريحان

مكرونة اسباجيتي

شوربة الطماطم المشوية

طماطم مقطعة انصاف

بصلة صغيرة مقطعة إلى نصفين

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 فص ثوم مفروم

2 عود كرفس

ربع كوب زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير مكرونة بصوص الطماطم المشوية

ضعي الطماطم والبصل والكرفس والثوم ورشي عليه الملح والفلفل والقليل من زيت الزيتون حتى تشوى المكونات، ارفعي الخليط السابق وأضيفي إليه ماء مغلي ثم أضربيها في الخلاط.

في وعاء ضعي القليل من زيت الزيتون والثوم وعصير الطماطم، ويشوح ثم أضيفي صلصلة الطماطم، وقلبيها جيدا مع الثوم، وأضيفي المكرونة.

طريقة فراخ مقلية بالجبنة والريحان

‏‎صدور دجاج

صوص الطماطم المشوية

جبن مبشور

أوراق ريحان

التتبيلة

لتر ماء بارد

ملح

سكر

خل

تتبل 3 ساعات في الثلاجة

تتبيل صدور الدجاج

ماء بصل

ملح

فلفل أسود

‏‎عجينة القلي

‏‎كيلو دقيق

ملح

كركم

ورق لورا

حبهان مطحون

فلفل أسود

نشا

- طريقة التحضير

انقعي صدور الدجاج في الماء واتركيها 4 ساعات في الثلاجة.

في بولة ضعي التوابل وماء البصل ويقلب جيدا ثم توضع صدور الدجاج.

ارفعي صدور الدجاج من التتبيلة وضعيها في مزيج النشا والدقيق والتوابل.

ضعي صدور الدجاج في النشا والتوابل وعجين الدقيق، واضيفي الماء حتى تحصلي على عجين سائل،

ثم ضعي زيت غزير للقلي، واقلي صدور الدجاج حتى تصبح ذهبية اللون.

ارفعيها من الزيت وضعيها في صاج في الفرن، ويضاف لها صوص الطماطم المشوية وأوراق الريحان والجبن ويوضع مرة أخرى في الفرن حتى تذوب الجبنة تماما.