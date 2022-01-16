فتاة ترى خطيبها السابق في الكوابيس.. ومبروك عطية: «قومي صلّي ركعتين» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

رؤية الأحلام والكوابيس، ربما تكون إشارات يسير خلفها العديد من الأشخاص، وهناك آخرون لا يعيروها أي اهتمام، بينما قد تشكل مصدر خوف للكثير ممن يضعون تركيزهم فيما يروه في أحلامهم.

ويعيش الأشخاص وخاصة الذين تتكرر أحلامهم في حالة دائمة من القلق والتوتر، ويخشون النوم مرة ثانية؛ خوفًا من التعرُّض للأحلام مرةً أخرى أو خوفه من العودة للحلم ذاته ومعايشة أحداث ما يرونه من كوابيس بشكل مستمر.

فتاة خطيبها السابق في الكوابيس

وفي هذا الصدد، أجاب الشيخ مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، على سؤال أحد الأشخاص الذي أكد معاناة شقيقته منذ فسخ خطبتها، بسبب رؤيتها لخطيبها السابق بكوابيس خلال نومها، بصورة مستمرة.

وقال «عطية» في مقطع فيديو، شارك بها عبر قناته على تطبيق اليوتيوب: «أحمد بيسألني على أخته إنها بتشوف خطيبها السابق في كوابيس من وقت ما الخطوبة اتفسخت».

ركعتان ليلًا تقي من الكوابيس

وأجاب مبروك عطية على السؤال، موجهًا حديثه لشقيقه الفتاة قائلًا: «أختك تصلي ركعتين بليل، هي وكل اللي بيشوف كوابيس».

وأضاف العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر: «البنت اللي بتشوف كوابيس دي بنت بريئة عشان ربنا يكرمها بركعتين بالليل، وتقوم تصليهم لما تشوف الكوابيس».

كيف تتخلص من الكوابيس المستمرة؟

وكان الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، أجاب من قبل على سؤال حول الكوابيس المتكررة، خلال بث مباشر، مؤكدًا أن طريقة التخلص من الكوابيس هي النوم على وضوء، وقراءة ورد من القرآن، وأذكار قبل النوم، فضلًا عن النوم على الشق الأيمن، سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأكد أمين الفتوى، على ضرورة أن يؤدي الشخص ما عليه من فرائض، وينام على طاعة الله.