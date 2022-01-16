منها الموز والفراولة.. 5 فواكه سحرية لبشرتك: «اهرسيها واعمليها ماسك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

العناية بالبشرة، روتين يحتاج تطبيقه بشكل دوري، للوصول لبشرة مثالية، خالية من العيوب، والمشكلات، كالحبوب، والجلد الميت، والتصبغات، وتعد الوصفات الطبيعية هي اختيار العديد من الفتيات اللاتي يفضلن الوصفات الطبيعية بعيدًا عن المستحضرات الكيماوية.

وتعد الفواكه عنصرا قويا للعناية بالبشرة والحفاظ عليها، إذ تم تطويعها في بعض الوصفات الطبيعية المفيدة للبشرة، وإليكِ 5 فواكه للعناية بالبشرة وفقًا لما ذكره موقع boldsky.

1- الموز:

هل لديك بشرة جافة، وتريدين ترطيبها؟ فالبطبع الموز هو الحل الأمثل، لاحتوائه على البوتاسيوم والرطوبة لإصلاح البشرة الجافة والتالفة، كما أن الفيتامينات الموجودة فيه أيضًا تجعله مفيدا للبشرة المعرضة لحب الشباب.

فقط اخلطي موزة متوسطة الحجم، مع ربع كوب من الزبادي، وملعقتين كبيرتين من العسل، واتركيه 20 دقيقة واغسليه بعد أن يجف.

2- البابايا:

يمكن للبابايا علاج الهالات والبقع الداكنة بالبشرة، لاحتوائها على مضادات الأكسدة وفيتامين هـ وفيتامين ج، التي تحمي بشرتك من الجذور الحرة، كما أنها تتخلص من خلايا الجلد الميتة وتساعد على تجديد الجلد.

فقط ضيفي ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل إلى 1/4 من البابايا واخلطيها حتى تصبح خالية من التكتلات، ثم ضعي الخليط على وجهك ورقبتك، وعندما تجف اغسليها بالماء البارد.

3- البرتقال:

واحد من الفواكه الغنية بحمض الستريك وفيتامين ج، كما أنه مقشر رائع يحافظ على بشرتك مشرقة ويزيل الإسمرار.

فقط اهرسي برتقالة، مع ملعقة صغيرة من الكركم واصنعي عجينة، ثم ضعيها على وجهك ورقبتك واتركيها لمدة 15 دقيقة، واغسليها بعد أن تجف.

4- التفاح:

يحتوي التفاح على النحاس الذي ينتج مادة الميلانين التي تساعد على تفتيح البشرة وحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية، وتنشيط خلايا الجلد الميتة.

كل ما عليكِ خلط ملعقتين كبيرتين من العسل وملعقتين كبيرتين من الشوفان إلى نصف تفاحة في الخلاط، واستخدميها كمقشر يومي لتنظيف مسامك.

5- الفراولة:

تحتوي الفراولة على حمض الساليسيليك وحمض الإيلاجيك، التي تقلل من البقع الداكنة وفرط التصبغ.

اخلطي القليل من الفراولة في الخلاط مع ملعقتين كبيرتين من الزبادي وملعقة كبيرة من العسل، ودلكي وجهك ورقبتك، قبل غسلها بالماء الدافئ.