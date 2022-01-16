5 نصائح تساعدك على التعامل مع الرجل الأناني.. «ضعي بعض القواعد»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الأنانية سمة ينفر منها كثير من الأشخاص، خاصة عندما يتصف بها شريك الحياة في العلاقة العاطفية، وقد تواجه بعض السيدات مشكلة كبيرة عند التعامل مع الرجل الأناني، وهناك بعض العلامات التي تدل على أن شريك حياتك أناني، ومعظم الأشياء التي يفعلها هي بقصد المنفعة الذاتية وإرضاء النفس فقط.

نصائح للتعامل مع الرجل الأناني

وخلال تلك السطور نقدم لكِ مجموعة من النصائح التي تساعدك في كيفية التعامل الصحيح مع زوجك أو شريك حياتك الأناني، دون أن تفقدي علاقتك به، وذلك وفقما عرض موقع momjunction العالمي:

1- حاولي أن تفهميه

حاولي تحديد الأسباب الكامنة وراء سلوك الأنانية النابع من شريك حياتك، ربما دفعته طفولته أو ظروف خاصة أخرى إلى القيان بالأمر، وحاولي التحدث معه عن سلوكه وموقفه، فإذا كان على الاستعداد من تغيير موقفه سيبدأ في فهم الأمر وبدء التعديل من سلوكه.

2- أحبي نفسك

عادة عندما يكون الشخص في حالة حب، يبدأ في العيش من أجل الشخص الآخر، لكن هذا ليس النهج الصحيح، ما لم تكوني تحبي نفسك، فلن يشعر الطرف الآخر بثقتك في نفسك، ولا تجعلي الإنسان الأناني محور حياتك؛ بدلاً من ذلك، ركزي على نفسك ورفاهيتك.

3- لا تبرري سلوكه الأناني

عندما تعلمي أن صديقك يكذب أو لا يحترمك، لا تحاولي أن تبرري سلوكه الأناني لتعزية نفسك، فقد يجعلك ارتباطك في الرغبة لتبرير أو تصديق أكاذيبه، لكن تذكري أنه لن ينجح على المدى الطويل.

4- ضعي بعض القواعد

إذا كنتِ تريدي تغيير سلوكه فابدأي بوضع بعض القواعد، على سبيل المثال، لا يمكنه السيطرة عليكِ أو توقع أشياء غير واقعية من وجهة نظره فقط، وتأكدي من أن تلك القواعد عادلة وواضحة ومتساوية لكما سويًا.

5- خذي بعض الوقت

إذا شعرتي أنه يتصرف بشكل أناني للغاية، فخذي بعض الوقت منه وانفصلي عنه لفترة، ركزي خلالها على عملك والحفاظ على صحتك، وأخبريه لماذا تحتاجي إلى استراحة، فبذلك ستجعليه يفهم كيف يمكن لأفعاله أن تؤذيكي.