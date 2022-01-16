طبيبة توضح التغذية السليمة للطلبة وقت الامتحانات: البرتقال والشوفان من الأساسيات

القاهرة - سمر حسين - صحة

مراحل دراسية مختلفة تؤدي للامتحانات، ويحتاج الطلبة في هذا الوقت إلى التغذية السليمة التي تساعدهم على التحصيل الدراسي، وتذكر المواد الدراسية المختلفة.

أوضحت علا الجندي، خبيرة تغذية، أن الطالب وقت المذاكرة يحتاج إلى نظام غذائي يحتوي على مجموعة من العناصرالغذائية المفيدة والوجبات المتوازنة المتكاملة على مدار اليوم.

التغذية المفيدة في الامتحانات

وأضافت خلال حديثها لـ«هُن»، أن من أبرز الأطعمة التي تساعد على التركيز:

- البرتقال وعصير البرتقال يساعد على التركيز بشكل كبير.

- الشوفان والقمح مع اللبن والعسل.

- عين الجمل واللوز والمكسرات بشكل عام.

- يجب تناول البيض في الإفطار يوميا.

- الورقيات الخضراء مثل الملوخية والبروكلي.

- الشوكولاتة الغامقة بنسبة من 70% لـ99% كاكاو.

- يفضل الإكثار من تناول الأسماك على الغداء خصوصا السلمون والتونة.

- تناول 2 كوب من المنبهات على الأكثر، يفضل القهوة والشاي الأخضر.

- تناول كميات كافية من الماء وممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميا.

محاذير يجب الابتعاد عنها في النظام الغذائي

مع الأخذ في الاعتبار الأطعمة التي تقلل التركيز والذاكرة والابتعاد عنها قدر الإمكان:

- على رأسهم مخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض والبيتزا والسكريات العالية.

- يجب الابتعاد أيضا عن المشروبات التي تحتوي على الكثير من السكر مثل الكاكاو المحلى.

- الحلويات مثل الأيس الكريم.

- المقليات واللحوم المصنعة مثل اللانشون والهوت دوج.

- الشعرية سريعة التحضير ومكعبات المرقة.

وأخيرا الأطعمة الغنية بالملح والصوديوم مثل الصويا صوص.