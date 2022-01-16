توقعات الحالة الفلكية لـ ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها.. «مفاجآت غير متوقعة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يوافق اليوم عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبدالعزيز، صاحبة الشعبية الجماهيرية الواسعة، والتي ارتبط بها في العديد من الأعمال الفنية منذ ظهورها كفتاة شابة في الإعلانات مرورًا بالأعمال الفنية في الدراما والسينما، حتى تمكنت من كسب مكانة قريبة في قلوب محبيها، التي ظهرت وقت أزمتها الصحية في منتصف العام الماضي، وأيضًا قصة الحب مع زوجها الفنان أحمد العوضي الذي دعمها بقوة وحب.

ومع ذكرى عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تحدث «هن» مع الدكتور أحمد شاهين، خبير الفلك، عن توقعات الحالة الفلكية لـ«ياسمين» خلال عامها الجديد، إذ كشف عن العديد من المفاجآت غير المتوقعة التي ربما تكون في انتظارها.

اعتزال مفاجئ

ذكر «شاهين» أنه رغم انتماء الفنانة ياسمين عبدالعزيز لبرج الجدي، الذي يتسم بحظ جيد للنساء عن الرجال في هذا العام، إلا أنه من المتوقع لها هذا العام اعتزال فني مفاجئ، لكنها ستجد دعما فنيا كبيرا من أصدقائها بالوسط الفني يطالبونها بالرجوع عن هذا القرار.

صداقات قديمة وفقدان عزيز

وتابع خبير الفلك في حديثه لـ«هن» أنه ستعود بعض الصداقات القديمة للفنانة ياسمين عبدالعزيز خلال العام الجديد، والذين ساندوها بقوة وقت أزمتها الصحية، وبالرغم من ذلك إلا أن «ياسمين» تشعر بالحزن الكبير، وذلك لاحتمالية فقدانها شخص عزيز عليها خلال العام الجديد «الناس هتكون جنبها لكن هتفضل حزينة».

تحذير لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

واستطرد خبير العلاقات الفلكية أن الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، رغم قربه الشديد لها هذه الفترة والعناية والمحبة الكبيرة المتبادلة بينهما، إذ يشهد النصف الأول من العام الجديد تقارب أسري كبير، لكن كل ذلك ربما يتبدل بعد يونيو 2022، إذ توجد بعض التحذيرات من وجود خلافات بينهما، لذلك لابد من التحلي بالهدوء والبعد عن الضغوط وقت الأزمات والخلافات.