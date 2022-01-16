روتين العناية بالبشرة بعد الزفاف: «قللي من المكياج»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أي عروس تطمح أن تكون ملكة متوجة في يوم زفافها، فيبدأ الاهتمام بالبشرة قبل الحفل بأسابيع، لتهيئتها وعلاج العيوب، حتى تكون الإطلالة النهائية للبشرة نضرة، كي يظهر المكياج في غاية النعومة والانسيابية، لكن الذي تجهله الكثيرات أن هناك روتين للبشرة في غاية الأهمية، ومن المفترض اتباعه بعد انتهاء العُرس، وتقدم «هن» تفاصيله خلال التقرير التالي وفقا لموقع «بولد سكاي» الهندي.

روتين العناية بالبشرة بعد الزفاف

الابتعاد عن المكياج

من أهم النصائح في روتين العناية بالبشرة بعد الزفاف، أخذ استراحة من مساحيق التجميل، تجنبا لسد المسام، ويمكن الاكتفاء بالقليل من كريم الأساس ممزوج به الكريم المرطب، إذا كانت العروس تعاني من بعض مشكلات البشرة ولا بد من إخفائها، ويفضل معالجة مشاكل البشرة قبل الزفاف للظهور بعد ذلك بإطلالة أكثر طبيعية.

استخدام غسول مناسب

ينصح خبراء العناية بالبشرة الابتعاد كل البعد عن الصابون لاحتوائه على مواد كيميائية مضرة للبشرة، واستبداله بغسول مناسب لنوعية البشرة، للتخلص من الأوساخ وخلايا الجلد الميتة، ولا بأس من عمل مقشر طبيعي مكون من القهوة وقطرات من زيت اللوز للتخلص من سموم البشرة، وينصح بترطيب البشرة بعد تقشيرها.

استخدام منتجات معالجة للبشرة

في كثير من الأحيان مكياج الزفاف يكون ثقيلا بعض الشيء على البشرة، ويتسبب في غلق المسام وإفراز المزيد من الدهون، مسببا انتشار البثور، لذلك اختاري منتجات عناية معالجة حتى تتعافى البشرة دون الحاجة لزيارة الطبيب.

العناية بالبشرة بعد الزفاف

الترطيب الجيد للبشرة

من أهم النصائح سواء للفتاة بعد حفل الزفاف أو في أي قت، الاهتمام بخطوة ترطيب البشرة، ليس فقط من خلال وضع الكريمات، بل من خلال الاهتمام بالترطيب الداخلي أولا، بشرب كميات كافية من الماء بشكل يومي منعا من تشقق الجلد وجفافه.

الاهتمام بوضع واقي الشمس

واقي الشمس خطوة لا تقل أهمية عن الترطيب، ويُستعمل الواقي في فصل الصيف والشتاء على السواء، لحماية الجلد من أشعة الشمس الضارة «فوق البنفسجية».

أخذ قسط كاف من النوم

التحضير لحفل الزفاف يتطلب من العروس الكثير من الجهد الذي ينتج عنه السهر في الليل، لذلك يُنصح بعد أن تسترخي وتحصل على قسط كاف من النوم، لاستعادة الطاقة والحيوية مرة أخرى التي تنعكس بدورها على نضارة البشرة.