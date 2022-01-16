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طرق مبتكرة لتحضير المكرونة داخل المنزل.. بالفستق والريكوتا

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مكرونة بالفستق

لا تخلو البيوت المصرية من الابتكارات والوصفات الجديدة التي يتم تقديمها من حين لآخر، إذ تلقى العديد من الأطعمة إقبالًا كبيرًا ويتم إعدادها بمختلف الطرق ومن بينها المكرونة، ونقدم خلال السطور التالية، وصفة جديدة لتحضير مكرونة بالفستق حسب الشيف غادة جميل، ببرنامجها «اتفضلوا معانا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مكرونة بالفستق

مقادير عمل مكرونة بالفستق

مكرونة فيونكة مسلوقة  

زبدة فستق  

سكر  

نشا  

فستق  

لبن  

فراولة   

طريقة تحضير مكرونة بالفستق

يخلط اللبن والسكر وزبدة الفستق والنشا ويقلب على النار حتى الغليان.

تضاف المكرونة والفستق المجروش ويقلب كل الخليط.

تغرف وتزين بالفراولة، وتقدم.

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مكرونة بالرنجة

مقادير عمل مكرونة بالرنجة

طماطم  

بصل  

ثوم  

زعتر  

كمون  

ليمون  

رنجة  

كزبرة خضراء  

مكرونة  

صلصة طماطم  

فلفل حار  

زيت زيتون  

فلفل أسود  

طريقة تحضير مكرونة بالرنجة

اسلقي المكرونة في ماء وزيت.

افرمي البصل وضعيه في زيت زيتون على النار، وعليه ثوم مفروم.

قطعي الرنجة قطعًا صغيرة وأضيفيها للطاسة وعليها فلفل حار وكزبرة خضراء.

أضيفي صلصة الطماطم وقليل من الماء واستمري في التقليب.

بمجرد أن تسلق المكرونة أضيفيها للخليط واتركيها قليلا على النار حتى تمتزج به تمامًا.

رشي عليها الفلفل الأسود وعصير ليمون، وقدميها ساخنة.

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مكرونة بالجرجير والريكوتا

مقادير عمل مكرونة بالجرجير والريكوتا

مكرونة  

كوب ورق جرجير بدون سيقان

نصف كوب جبن ريكوتا  

2 ملعقة كبيرة فلفل حار أحمر مفري  

ملعقة صغيرة ثوم بودرة  

شرائح بصل أخضر  

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون  

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون  

ربع كوب طماطم شيري  

ملعقة صغيرة نشا  

كوب زبادي  

فلفل  

ملح  

بقدونس للتقديم 

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طريقة تحضير مكرونة بالجرجير والريكوتا

ضعي زيت الزيتون والبصل الأخضر ثم الفلفل الحار والطماطم الشيري.

اخلطي الليمون مع الزبادي مع الخفق ثم أضيفي النشا والثوم البودرة.

أضيفي إلى الخليط البصل والفلفل.

ضعي المكرونة في ماء مغلي ثم تصفى، وتضاف إلى المكونات وتقلب جيدا.

قومي بتفتت الجبنة من فوق بعد الغرف، وتقدم بالهنا مع طماطم شيري.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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