الامارات | مسافر عبر الزمن يتنبأ بكوارث في 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن مسافر عبر الزمن يتنبأ بكوارث في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناقلت منصات التواصل الإجتماعي أمس، ما قالت أنه مزاعم رجل على منصة “تيك توك” قال أنه مسافر عبر الزمن و أنه جاء من المستقبل وقال: “تذكروا هذه التواريخ الثلاثة”.

التاريخ الأول هو يوم 15 مارس 2022 حيث سينفجر بركان ويخلق سحابة من الرماد حول نصف الكرة الأرضية.

أما التاريخ الثاني فهو يوم 28 يونيو حيث ستختفي طائرة لمدة شهر وتعود ولكن جميع من كانوا على متنها سيقولون أنها اختفت 3 ساعات فقط.

والتاريخ الثالث هو في شهر 8 حيث ستُجرى اتصالات بين جهات على الأرض وحضارة آخرى تحت الأرض.

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