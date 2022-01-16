بينها اللحوم المتبلة والمايونيز.. تجنب شراء هذه الأطعمة من السوبر ماركت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يظن الكثير من الأشخاص أن السوبر ماركت هو المكان المناسب لشراء الأطعمة التي نتناولها، لكن بحسب ماذكره موقع "brightside" هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنب شرائها من السوبر ماركت.

- الخبز الجاهز

ينصح تجنب شراء الخبز من السوبر ماركت، لأنه يكون مكشوفا دون غطاء يحميه من الأتربة ويتم لمسه عند البيع دون ارتداء قفازات، كما أنه يتم تحضيره بطرق خاصة لضمان بقائه فترة أطول دون أن يصيبه العفن.

- اللحوم المتبلة

يفضل تجنب شرائه من السوبر ماركت حيث إنها لا يصلح استهلاكها، لأنها قد تكون منتهية الصلاحية.

ويستخدم موظفي السوبر ماركت بعض الحيل لكي يباع، مثل إضافة إليه الكثير من الماء والبهارات الني تعطي له رائحة، أو يمكن تحويله إلى لحم مفروم لكي يصبح لونه وردي ويباع في أطباق جاهزة، وينجذب إليه المستهلك دون وعي منه.

- السلطة الجاهزة

يحذر الأطباء من الطعام الأكثر خطورة وهو ما يتم تقطيعه وتعبئته فى السوبر ماركت، بسبب احتوائه على البكتيريا الضارة التى تحفز الأمراض المعوية لجسم الإنسان، ويفضل شراء الخضروات الطازجة.

- الطعام الذي يحتوي على الفواكه

الكعكة المزينة بأنواع الفواكه، تبدو على أرفف السوبر ماركت شهية، وذات مظهر وكذاق جيد، إلا أن في داخلها يوجد حشوات مليئة بالنكهات ومحسنات للطعم والمواد الحافظة، ونسبة صغيرة جدا من الفواكه الحقيقية. لذا يفضل شراء الكعك والتورتة بالفواكه من أماكن متخصصة لبيعها.

- المايونيز

يفضل عدم شرائه من السوبر ماركت حيث تضاف إليه مثبتات ونشا، للحفاظ على مذاقه وسمكه لأطول فترة ممكنة، فيمكنك إعداده فى المنزل باستخدام البيض والخل والزيت النباتى والتوابل.

- الخضروات المجففة

لا يجب شرائها من السوبر ماركت لاحتوائها على المواد الكيميائية التي تمنحها مظهرا جذابا لامعا أمام المستهلك، وتساعد في الاحتفاظ بها فترة طويلة، لذا من الأفضل شراء الخضروات الطازجة.