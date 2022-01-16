الامارات | شاهد كيف تفاعل هؤلاء النجوم مع أغنية "الغزالة رايقة" .. فيديوهات

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف تفاعل هؤلاء النجوم مع أغنية "الغزالة رايقة" .. فيديوهات والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلال وقت قياسي وقصير استطاعت أغنية "الغزالة رايقة" التي هي جزء من المقطع الدعائي لفيلم "من أجل زيكو" أن تكون ترند الموسم بعدما لاقت انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بين الجمهور والنجوم الذين تفاعلوا على وقعها بمقاطع فيديو طريفة او من خلال نشرهم لأحدث صورهم مرفقة بهاشتاغ "الغزالة رايقة" وكان أحدثهم كل من محمد امام وسيرين عبد النور وماغي بو غصن وامل بوشوشة واحمد الفيشاوي وغيرهم، وهنا أبرز تفاعلات النجوم مع الأغنية الترند في بداية عام 2022 :

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