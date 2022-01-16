الامارات | المغرب..مختل يقتل سائحة فرنسية ويعتدي على بلجيكية

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب..مختل يقتل سائحة فرنسية ويعتدي على بلجيكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت عناصر الشرطة المغربية في ولاية أمن أكادير، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، لتورطه في جريمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد التي كانت ضحيتها مواطنتان أجنبيتان بكل من تيزنيت وأكادير.

ونقلت «هيسبريس» عن المديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه رصدته كاميرا محل تجاري بالسوق البلدي بتزنيت وهو يعرض مواطنة أجنبية لاعتداء جسدي مفضي للموت بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يلوذ بالفرار ويتم توقيفه بمدينة أكادير بعدما حاول ارتكاب اعتداءات جسدية في حق زبائن مقهى بالشريط الساحلي، من بينهم ضحية من جنسية بلجيكية تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التحقق، كشفت أن المشتبه فيه سبق إيداعه بجناح الأمراض العقلية بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، لمدة شهر ابتداءا من تاريخ 25 شتنبر إلى غاية 25 أكتوبر 2021، وذلك بموجب أمر تسخير صادر عن السلطة المحلية.

وخلص البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه وذلك للكشف عن الملابسات والدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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