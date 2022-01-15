لهذه الأسباب.. لا يستطيع كثيرون النوم دون احتضان شيء ما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

على الرغم من أن هذه العادة مرتبطة بوضعية نوم الجنين، إلا أن كثير من الأشخاص يفضل معانقة شي ما أثناء النوم.

وهناك عدة أسباب لعدم تمكنك من النوم دون القيام بذلك، ونستعرضها لكم وفق ما أوضح موقع "brightside" الأمريكي.

- تقليل الشخير أو توقف التنفس أثناء النوم:

انقطاع التنفس أثناء النوم مشكلة يصبح فيها تنفس الشخص صعباً أثناء النوم، وهذا يؤدي إلى نوم مضطرب، والشعور بالإرهاق عند الاستيقاظ صباحا، وتظل تعاني من النعاس طوال اليوم.

لكن، يساعد تعانق وسادتك في الحد من اضطراب النوم، ودعم جسمك بالكامل، وبالتالي السماح لك بالبدء في النوم على جانبك.

- لا تريد أن تشعر بالوحدة:

احتضان شيء ما يجعلك تشعر وكأنك تحتضن شخصاً آخر، بالإضافة إلى نحتاج للإمساك بشيء عند شعورنا بالوحدة والملل، حتى لو كان ذلك يعني احتضان وسادة.

- تقدير الروابط القوية:

يمنحك احتضان الوسادة الراحة العاطفية أثناء نومك، وتعتبر في الواقع أنت واحد من أولئك الذين يقدرون الرابطة القوية في علاقاتك، خاصة بين الأسرة، إضافة إلى كونك شخصًا مفيدًا للغاية، تهتم بالأشخاص الذين تحبهم.

- أنت معتاد على العناق أثناء نومك:

إن كنت تتبع روتيناً معيناً في مرحلة من حياتك لأنه يناسبك، مثل الاستيقاظ في نفس الوقت، والقيام بنفس الأشياء في الصباح والمساء، لذا، فإن احتضانك لشيء ما مثل أطفالك كل ليلة قبل النوم يعني أنه خطوة أخرى في روتينك اليومي.

- تميل إلى العناق عند نوبات القلق:

من الصعب النوم عندما نشعر بالقلق، لذا، لذا من الأفضل دائمًا أن تجعل سريرك منطقة راحة بالنسبة لك، بالإضافة إلى يحتاج الأشخاص الذين يعانون منه إلى العناق لتخفيف قلقهم.

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