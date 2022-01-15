"ليه الراجل بيقلب في التلفزيون كتير؟".. استشاري يكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يلجأ العديد من الرجال إلى عادة قد تكون غريبة بعض الشيء عند قضاء بعض الوقت أمام شاشات التلفاز، فنجده ممسكا بالريموت يتنقل من قناة إلى أخرى.

قد يعتبره البعض تصرفا غريبا، غير إن له تفسير نفسي ذكرته الدكتورة نادية جمال استشاري العلاقات الأسرية، وهي كالتالي.

-الإحساس بروح القيادة، هذا ما يدفع الرجل إلى الإمساك بالريموت والإنتقال بين القنوات كثيرا.

-حب السيطرة والتملك.

-القيام بالعادة التي اعتاد القيام بها كل يوم.

-حب الاقتناع، وبالتالي من وجهة نظره يجب على أفراد الأسرة السكوت والإنصات لقرارت الأب.

-أحيانا يكون الزوج نائم ولكن يستيقظ ينتقل من قناة إلى أخرى في التلفزيون ثم يستمر في نومه مرة أخرى.

-الهروب من التحدث ومشاركة الأراء مع الزوجة والأبناء.

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