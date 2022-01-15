الامارات | فريق سعودي يكشف عن "علاج" مستخلص من زيت الزيتون” لـ"كورونا" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سعودي يكشف عن "علاج" مستخلص من زيت الزيتون” لـ"كورونا" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف استشاري التشخيص الجزيئي بجامعة الملك عبدالعزيز بالسعودية، البروفيسور هاني حضرمي، تفاصيل اكتشافه علاج فعال مستخلص من زيت الزيتون، يقضي على فيروس كورونا.

وقال حضرمي خلال ظهوره على قناة الإخبارية نت السعودية، إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وهم يسعون إلى أن يكون لهم دور في الأبحاث واكتشاف علاج فعال، من خلال محورين “الأول استكشافي، والثاني علاجي”.

وتابع أنه تم البحث عن المركبات العلاجية التي لها تأثير علاجي على فيروس كورونا ومتحوراته، ومن بينها بعض المركبات المشتقة من زيت الزيتون ومستخلصاته، وتم اختبارها على فيروس كورونا الحي، وأعطت نتائج ممتازة.

وحول الدافع لاختيار زيت الزيتون وبذور الكتان في العلاج، قال هاني حضرمي، إنه توجد بعض المركبات عليها أبحاث متعددة، ولها أثار لعلاج السرطان والعديد من الفيروسات، وهو ما قادنا إلى تجربة هذه المركبات على فيروس كورونا.

وقال حضرمي، إن هذه المركبات لها مشتقات وأحماض دهنية موجودة في مستخلص زيت الزيتون، وقادتهم إلى تجربتها على فيروس كورونا، وأعطت نتائج مبهرة، وبناءً عليه حصلوا على براءة الاختراع.



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