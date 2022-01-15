هل أكلة العكاوي صحية؟.. واستشاري يكشف عن فوائدها للرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ارتبطت أكلة العكاوي "ذيل البهيمة" عند غالبية المصريين بتعزيز القدرة الجنسية وممارسة العلاقة الحميمية بشكل أفضل، ويعتقده كثيرون أنها تساعد على الانتصاب وإنتاج الحيوانات المنوية، وأيضا ممارسة العلاقة الحميمة بشكل أفضل.

وفي هذا الإطار أكد الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، أن العكاوي مهمة للصحة بشكل كبير لما تحتويه من عناصر غذائية، خاصة وأنها أيضًا غنية بالبروتين.

وأوضح صلاح الدين لـ"الخليج 365" أن العكاوي تحتوي على الجيلاتين وهو مصدر هام لتقوية المفاصل والعضلات، إضافة إلى المساعدة على نضارة البشرة، مشيرًا إلى أن العكاوي تكون أكثر فائدة من الكوارع مقارنة بها، لأنها أغنى بالبروتين.

وعن سر ارتباط العكاوي والقدرة الجنسية، أفاد بأنها تحتوي على فيتامين د بنسبة جيدة، الذي لديه دور في تنشيط الحيوانات المنوية لدى الرجال، لكنه لفت إلى أن هناك أكلات أفيد في هذا الشأن مثل الرمان الذي يكون ليه دور يعزز القدرة الجنسية.

وقال إن الربط بين العكاوي وبين ممارسة العلاقة الحميمية جعل البعض يقبلون على تناولها بشكل دائم، لافتًا إلى أن هذا انطباع نفسي بالإيحاء، نظرًا للأساطير الشعبية التي تحدثت عن دورها في هذا الشأن، وأن الحالة الجنسية 90% منها ذهني، ناصحًا بأن لا يتم تناولها أكثر من ثلاث مرات فقط بالشهر للاستفادة من فوائدها بشكل صحيح.

وأكد صلاح الدين أن أكلة العكاوي مفيدة ومهمة خلال فصل الشتاء لتعزيز المناعة وتساعد على التدفئة، خاصة وأنها لا تسبب السمنة، لكن ذلك إذا تم تناولها بطريقة صحية بصورة المسلوق.

وأضاف أن طريقة الطهي هي التي تحدد ما إذا كان تناول العكاوي مفيدًا أم ضارًا، فالبعض يضيفون إليها الدهون ما يجعلها دسمة لتسبب السمنة وزيادة الوزن.

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