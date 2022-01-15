رضوى الشربيني في الظهور الأول مع شقيقها: «السند والضهر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما زالت الإعلامية رضوى الشربيني تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، بعدما حرصت على تهنئة شقيقها بعيد ميلاده، ونشرت صورة جمعتهما سويًا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ أنه أول ظهور يجمعهما به عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تهنئة رضوى الشربيني لشقيقها بعيد ميلاده

ونشرت رضوى الشربيني صورة جمعتها بشقيقها «محمد»، ودونت عليها: «ربنا رزقني بيك نعمة وأخ وسند وضهر، عمر ما حاجة كانت هتعدي من غيرك يا حبيبي، دائمًا جنبي وفي ضهري أخويا وصاحبي وساعات كتير ابني».

وأضافت رضوى الشربيني: «أجدع خال في الدنيا شايل بناتي قبلي، كل سنة وأنت طيب وسعيد وناجح وجدع زي ما أنت، وربنا يجعل دعوات أمي ليك يا حبيبي تسندك وتسعدك، ويخليك لينا كلنا ويديك كل اللي بتتمناه».

رسالة جريئة من رضوى الشربيني لعريس بكى في ليلة زفافه

في ديسمبر الماضي، كانت الإعلامية رضوى الشربيني قد تلقت مكالمة هاتفية من إحدى المتابعات لها ببرنامجها «هي وبس»، التي كشفت عن أنها تعرضت للخيانة الزوجية في يوم زفافها، معلقة على موقف عريسها: «معرفش اتجوزني ليه؟».

تفاصيل مكالمة العروس

وكشفت الفتاة خلال مكالمتها أنها تعرفت على عريسها عن طريق «الصالونات» وبعد فترة من الخطوبة والارتباط أحبته بشدة، لكنها تعرضت لصدمة بالغة ليلة زفافهما، بعد أن سمعته وهو يهاتف فتاة أخرى، ويبكي خلال حديثه معها، قائلًا لها: «صدقيني أنا بحبك وهموت من الوجع ومش قادر آجي جنبها ولا أبص في عينيها، ياريتك معايا، سمعته واتصدمت وفضلت أعيط».

وأوضحت العروس أنها سرعان ما واجهت زوجها، الذي كشف لها سبب زواجه منها وهو إرضاء والدته فقط، لأنها لم توافق على ارتباطه من الأولى.

حالة من الغضب انتابت الإعلامية التي علقت قائلة، إنه لا يوجد هناك رجل يتزوج رغمًا عنه، «كان أهون عندي يعاملك وحش أنت أو أهلك، هو مش صغير ولا في حضانة».