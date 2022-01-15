بطلة مسرحية «هالة حبيبتي»: عملت مقالب في فؤاد المهندس «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم اختفائها عن الساحة الفنية لمدة سنوات، فأنها احتفظت بنفس طفولتها التي تميزت بها في مسرحية «هالة حبيبتي»، حتى تعلق في قلوب الجمهور أبرز مشاهدها التي تميزت بها أثناء العرض المسرحي الشهير مع الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس.

كواليس اختيارها لتكون بطلة «هالة حبيبتي»

تذكرت رانيا عاطف، بطلة مسرحية «هالة حبيبتي»، كواليس المشاركة في المسرحية الأقرب لقلبها، خلال بث مباشر على «الوطن»، قائلة: «كنت بغني وبمثل في مبنى الإذاعة والتليفزيون واشتغلت مع أبلة فضيلة من سن 8 سنين»، وكشفت على أن دورها في المسرحية جاء بناء على طلب الفنان الراحل فؤاد المهندس «ولحسن حظي أنه من بين كذا فتاة تقدمت للدور وقع الاختيار علي أنا».

مواقف جمعت بين بطلة مسرحية هالة حبيبتي والفنان فؤاد المهندس

وروت رانيا عاطف، أنها كانت طفلة تتميز بالهدوء؛ ولكن دورها في المسرحية كان له تأثير في حياتها حيث جعلها أكثر حيوية، «اتغيرت وبقيت بعرف أعمل مقالب في الفنان الراحل فؤاد المهندس وأخوف اللي حوليّ من الكلب، والفنان الراحل كان أبا لنا كلنا في المسرحية، وكان بيهتم بمذاكرتنا وكان حريصا بتواجد دكتور طول الوقت في العرض المسرحي حرصا على سلامة الأطفال». موضحة أنه دور الفنان الراحل فؤاد المهندس لم يقف عند هذا الحد، بل وفّر للأطفال مدرب جمباز أيضا للقيامهم بالعديد من التمرينات.

«طيبة قلب وحنان كنا بنحس أنها أم لينا»، بهذه العبارة وصفت «رانيا» الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي كانت محبة للفتيات والأطفال في المسرحية، ولم يجمعهما العمل المسرحي فقط بل المناسبات المختلفة، «كنت بقضي معاهم وقت أكتر من اللي بقضيه في البيت وسافرنا كل محافظات مصر كنا أسرة كبيرة».

صور مختلفة جمعتها بالفنان الراحل فؤاد المهندس منها «افيش» المسرحية بعد تصميمه أن يضع صورتها عليه، مما أشعرها بالسعادة لظهورها في سن مبكر على افيش عمل فني.

هالة حبيبتي: «اعتزلت الفن علشان يبقى هواية وأركز في دراستي»

قررت بطلة مسرحية «هالة حبيبتي» اعتزال الفن والتركيز في دراستها فقط لتقرر في سن العاشرة إعلان اعتزالها ليتحول الفن إلى مجرد هواية لتتجه إلى مجال آخر مختلف، «مكنتش عايزة الفن يضغط عليا إني أعمل حاجة مش بحبها علشان كده قررت اعتزل».

رزقت رانيا عاطف بولدين أحدهما انتهى من المرحلة الجامعية والثاني في ثانوية عامة، وكشفت أنهما رغم ميولهما الفنية إلا أنهما يتخذانها مجرد هواية.

ووجهت رسالة في نهاية حديثها للجمهور، مؤكدة أنها لم تجد فنانين عظماء مثل الفنان الراحل فؤاد المهندس والفنانة دلال عبد العزيز، «كانوا واخدين الفن رسالة، ربنا يجعل كل حاجة حلوة عملوها في ميزان حسناتهما».