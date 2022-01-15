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6 علامات تدل على وقوعك تحت ضغط نفسي كبير.. جفاف الفم والجز على الأسنان

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القاهرة - سمر حسين - صحة

أعراض الضغط النفسي

ليس من السهل على الجميع البوح بما يزعجهم، فقد لا يكون لديهم وقت لذلك، أو ليس لديهم القدرة على الحديث، أو قد يعتقدون أن كل شيء مثالي ولا داع من الحديث، ومع ذلك فإن الجسد لا يكذب، وعندما لا تستمع إليه، تحصل على رسائل قد تكون مزعجة في بعض الأحيان، ولكن جسمك يستخدمها كملجأ أخير للوصول إليك للحصول على المساعدة، تقدم لك «هن» علامات تدل على أنك تحت ضغط ولكن لا تدرك ذلك وفق موقع «Brightside».

أهم علامات تدل على الضغط النفسي

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الجز على الأسنان

أكبر سبب للجز على الأسنان هو الإرهاق والإجهاد، قد تجد نفسك تعض على أسنانك دون وعي أثناء النهار أو أثناء النوم، وهذه تعتبر واحدة من العلامات التي تدل على أنك تعاني ونتيجة ذلك هو التهاب الفك في صباح اليوم التالي، وقد تلاحظ أيضا مع الوقت أن أسنانك تبدو أقصر من المعتاد، لذلك من الجيد الذهاب للدكتور واستخدام واقي الفم لحماية أسنانك.

التعرق المستمر

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يحدث التعرق لأسباب عديدة ومختلفة، ولكن إذا كنت تتعرق باستمرار، فقد يكون ذلك علامة على أنك شديد القلق، وتحتاج أجسامنا إلى التخلص من الماء من خلال الجلد، ثم من خلال الكلى، ولكي لا نستخدم الحمام في منتصف الليل، تتعرق بشكل مفرط.

تساقط الشعر أكثر من المعتاد

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العثور على شعر في الحمام أو على مشطك علامة تدل على التوتر، قد تقع أو تمزقها دون وعي، حيث يمكن للاضطراب النفسي أن يعطل نمو الشعر، حتى لو لم يحدث شيء سيء مؤخرا، تساقط الشعر عادة ما يتأخر، لذلك قد تواجه تساقط الشعر بعد 6-12 أسبوعا من حدث مؤلم.

ظهور قرح أو بقع حمراء

إذا كنت لا تعاني من الحساسية ما، ولكنك تعاني من ظهور البقع الحمراء علي جلدك أو القرح على الفم، فربما تكون قد مررت أزمة نفسية، وتأثرت لدرجة أن جسمك أطلق بعض المواد الكيميائية التي غيرت من استجابة جسمك لوظائفه الأخرى.

تشنجات العين

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يمكن أن يعطي التوتر إشارات غير مختلفة لعقلك وعضلات وجهك، نتيجة لذلك يحدث تشنج للعين بشكل لا يمكن السيطرة عليه، قد تلاحظ الحركة لاإرادية للجفن السفلي أو العلوي، وفي بعض الحالات تستمر لأسابيع أو حتى شهور.

جفاف الفم دائما

إذا كنت تشعر بالعطش باستمرار ولم تأكل شيء مالح، فاحرص على الاهتمام بصحتك النفسية، تؤدي فترات التوتر الطويلة إلى انسداد الغدد اللعابية، مما يؤدي إلى جفاف الفم، ويترتب على ذلك صعوبة في البلع.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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