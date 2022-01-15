الكوميديا حاضرة في احتفال دلال عبدالعزيز بعيد ميلاد سمير غانم.. الفارق بينهما يومان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

للمرة الأولى تتبدل ملامح الفرحة والبهجة بذكرى ميلاد الفنان سمير غانم إلى حزن لا يفارق ابنتيه ومحبيه، لرحيله قبل عدة أشهر بعد صراع مع فيروس كورونا، ليرحل ملك البهجة تاركًا آلام الفراق تنخر في قلوب ابنتيه في كل مناسبة تستدعى وجوده.

واليوم مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير غانم، إذ كان من المفترض أن يتم عامه الـ85، يرصد «هن» كيف كان يحتفل مع شريكة حياته الفنانة دلال عبدالعزيز، التي لاحقت به هي الأخرى بعد وفاته بقرابة شهرين.

في خلال لقاء تلفزيوني سابق جمع الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، تحدثا من خلال عن كيفية الاحتفال بعيد الميلاد، فتحدثت وقتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، عن الاحتفال الأول لهما بعد زواجهما: «هو عيد ميلاده 15 يناير وأنا 17 يناير.. ففي أول سنة جواز أنا جبتله هدية.. وبعد يومين استنيت يجبلي مجبليش ضحك معايا وقالي شكلها وحش أول تكوني لسة جيبالي وأنا أردهالك على طول».

تورتة واحدة جمعتهما.. واحتفال بلا هدايا

وتابعت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز: «تاني سنة بقى قولت أطنش جه يوم 15 طنشت ومجبتش هدية قولتله كل سنة وأنت طيب.. استنيت بقى يوم 17 مجبليش برضو قالي ما أنتي لو كنتي قدمت السبت كنت قدمت الأحد»، واستكملت حديثها مازحة وقتها: «من ساعتها بقى لا هو يجيب ولا أنا أجيب هدية».

ومازحها الفنان الراحل سمير غانم وقتها في حديثه: «بقى في عيد ميلاد تجيب صحابي ويجيبوا تورتاية.. وأنا بسيبها يومين نغير الصورة ونحط صورتها نحتفل بيها.. مبقاش عندنا شهوة أكل التورتة».