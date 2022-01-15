الامارات | بحجة غريبة.. عصابة من أزواج سوريين ولبنانيين تسرق المنازل في البقاع

شكرا لقرائتكم خبر عن بحجة غريبة.. عصابة من أزواج سوريين ولبنانيين تسرق المنازل في البقاع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الأمن اللبناني القبض على أربعة أشخاص، تورطوا في عمليات سرقة بطرق احتيالية، بينهم ثلاثة من الجنسية السورية.

وفي بيان لها، قالت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني: "دخل رجل وامرأة إلى منزل مواطنة لبنانية (80 عاما) في بلدة القاع البقاعية، بطريقة احتيالية، بحجة حاجتهما "لشرب المياه"، ثم سرقا منها ما يُقارب الـ6 ملايين ليرة لبنانية، ولاذا بالفرار بعد أن أبرحها الرجل ضربا، ثم تركاها في حالةٍ حرجة".

وأضاف البيان: "من خلال التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت عناصر فصيلة رأس بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي، من تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما بتاريخ 6 يناير 2022، وهما سوري الجنسية (من مواليد عام 1999، )، وزوجته (من مواليد عام 1991، سورية الجنسية)، وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، وانهما قاما بعدة عمليات سرقة، بتواريخ سابقة، ومن هذه العمليات سرقة مبلغ 1200 يورو و2600 دولار و2000000 ليرة لبنانية من منزل مواطن في بلدة القاع، وذلك بالاشتراك مع شخصين آخرين، سوري الجنسية (من مواليد عام ١٩٩٧، )، وزوجته (من مواليد عام 1979، لبنانية)" حسب روسيا اليوم.

وأكملت قوى الأمن في بيانها: "بتاريخ 10 يناير 2022، ومن خلال التحريات والمتابعة، تمكنت عناصر مخفر القاع من توقيف المذكورين الأخيرين، وضبطت بحوزتهما قسما من المبلغ المسروق، عبارة عن 40 مليون ليرة لبنانية، وقد اعترفا أيضا بما نُسب إليهما"، لافتة إلى أنه "تمت إعادة المبلغ المضبوط إلى مالكه، وأن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".

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