هل يساعد أوميكرون المتعافون على تحقيق مناعة طويلة ضد كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يستمر متغير أوميكرون لفيروس كورونا في الانتشار على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، حيث أعرب مسؤولو الصحة والسلطات عن قلقهم إزاء الارتفاع المذهل في معدل الإصابة ويحثون الجميع على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

ولكن حتى عندما ترتفع الحالات إلى مستويات قياسية، يظل عدد كبير من الأشخاص غير قلقين ويأملون في الواقع أن يؤدي ذلك إلى انتشار مناعة ضد فيروس سارس-كوف-2.

بالنظر إلى أن متغير كوفيد الجديد "أوميكرون" أخف نسبيًا من متغير دلتا، حتى لو كان شديد العدوى، يزعم بعض الخبراء أنه قد يسبب في تكوين مناعة طبيعية طويلة المدى، وفقا لموقع timesofindia.

كيف يتذكر جسمك فيروس SARs-COV-2؟

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتعافون من COVID-19 يطورون استجابة مناعية قوية للفيروس، والتي بدورها تحميهم من الإصابة مرة أخرى في المستقبل، يشير هذا إلى أن جهاز المناعة في الجسم قادر على تذكر الفيروس، ولكن كيف؟

يمتلك جسم الإنسان خطين رئيسيين للدفاع، وهما الجهاز المناعي الفطري والجهاز المناعي التكيفي.

الاستجابة المناعية الفطرية هي خط الدفاع الأول الذي يبدأ في وقت مبكر عندما يتم التعرف على الجسيم الفيروسي، يستمر هذا في تحفيز الخلية المضيفة على إطلاق بروتين يعيق تكاثر الفيروس، أو يمكن أن يشمل الجهاز المناعي لمحاولة إيقاف الخلايا المعرضة للخطر.

من ناحية أخرى، تستغرق الاستجابة المناعية التكيفية وقتًا أطول في إثارة الاستجابة، لأن الجهاز المناعي يجب أن يتعرف أولاً على الفيروس قبل بدء الهجوم، ومع ذلك، فإن جهاز المناعة التكيفي بطيء ويمكن أن يستغرق عدة أيام قبل أن تقوم الخلايا البائية والخلايا التائية بأدوارها، بمجرد اكتشاف الفيروس والقضاء عليه، يتم تكوين خلايا الذاكرة T و B، هذه تبقى نائمة حتى تتلامس مع نفس العامل الممرض، لا يقتصر الأمر على التعرف على الجسيمات الفيروسية بشكل أسرع، بل ينتج عنها أيضًا تفاعلات أقوى، مما يوفر حماية طويلة المدى.

هل المتغيرات تؤثر على جسمك بشكل مختلف؟ كيف يختلف أوميكرون عن دلتا أو المتغيرات الأخرى؟

تمت برمجة الفيروسات للتحور ولا بد أن تظهر متغيرات جديدة من وقت لآخر، قد تختلف هذه المتغيرات الجديدة عن السلالة الأصلية من حيث الطفرات والخطورة.

بالنظر إلى أن متغير أوميكرون يحتوي على أكثر من 30 طفرة في بروتين السنبلة نفسه، قال العلماء إنه يمكن أن يتجنب المناعة التي يسببها اللقاح وبالتالي يمكن أن ينتشر بمعدل سريع، يدعم الارتفاع السريع في عدد حالات كوفيد ، وزيادة حصيلة أوميكرون والارتفاع في حالات الاختراق، وبالمقارنة مع متغير دلتا، فإن المتغير الجديد أكثر قابلية للانتقال بأربع مرات، ولكنه أقل حدة.

هل المتغير الخفيف شديد العدوى يعني مناعة واسعة النطاق؟

أثبت متغير أوميكرون أنه معتدل حتى الآن، مع وجود القليل من الحاجة إلى الاستشفاء والعناية المركزة أو عدم وجودهما، يعتقد الخبراء أنه يمكن أن يوفر مناعة واسعة النطاق، دون الحاجة إلى دفع ثمن باهظ مقابل ذلك.

في بداية ظهوره، قال كبار خبراء الأمراض المعدية إن متغير أوميكرون الخاص بـ كوفيد "لا يمكن إيقافه تقريبًا" وسيؤثر في النهاية على عدد كبير من السكان، حتى مع الجرعات المنشطة، كما زعم الخبراء أن المتغير يمكن أن يوفر مناعة طبيعية لعدد كبير من السكان وأنه يمكن أيضًا أن يدفع COVID-19 للخروج من مرحلة الوباء، حتى أن البعض قال إن اتخاذ التدابير الاحترازية لن يؤدي إلا إلى ظهور متغير فائق، مع تقييد إمكانية انتشار المناعة، ومع ذلك، فقد دعا الكثيرون إلى هذه الادعاءات قائلين إن المخاطر التي ينطوي عليها الأمر مرتفعة للغاية.

هل انتشار أوميكرون يمكن أن يعد بمناعة مدى الحياة ضد كوفيد، ليكون بمثابة "لقاح طبيعي"؟

في الآونة الأخيرة، قدم الباحثون فكرة أن المتغير أوميكرون يمكن أن يكون بمثابة "لقاح طبيعي"، وأيد البروفيسور إيان جونز، عالم الفيروسات بجامعة ريدينج، مؤخرًا الفكرة التي تقول إنه مثل الإنفلونزا، لا يشكل Omicron أي مخاطر على الأشخاص الأصحاء، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر، ذكر أيضًا أن أوميكرون يمكن أن يعزز المناعة دون التسبب في مرض خطير.

إذن، هل هذا يعني أننا يمكن أن نتوقع مناعة وحماية واسعة النطاق من عدوى كوفيد في المستقبل؟

عالم الفيروسات الهندي شهيد جميل، يصف ذلك الأمر بأنه "فكرة خطيرة"، "متجذرة أكثر في التعب الوبائي وعدم القدرة على فعل المزيد، أكثر من الأدلة المتوفرة في هذا الوقت"، مضيفا: "إن الأشخاص الذين يؤيدون هذه الفكرة لا يأخذون في الاعتبار كوفيد الطويل".

تضاؤل المناعة

فيما يتعلق بالمناعة ضد فيروس سارس-كوف-2، قال الخبراء إنه قد يتضاءل مع مرور الوقت.

وفقًا لدراسة حديثة أجرتها كلية ييل للصحة العامة، نُشرت في The Lancet Microbe ، يجب أن يتمتع الأشخاص غير الملقحين بمناعة ضد الإصابة مرة أخرى لمدة 3 إلى 6 شهرًا بعد إصابتهم بـ كورونا.

وجدت دراسة قديمة نُشرت في مجلة Science أن المناعة يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 8 أشهر، بينما تدعي دراسة أن الأجسام المضادة الناتجة عن عدوى COVID-19 تستمر لمدة 5-7 أشهر على الأقل.

هذا يشير فقط إلى أن مناعة COVID لا تستمر إلا لفترة زمنية معينة، هذا يعني أن الإصابة مرة أخرى يمكن أن تكون محتملة على المدى الطويل.

أفادت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن الأدلة الأولية تشير إلى أنه قد يكون هناك خطر متزايد من الإصابة مرة أخرى مع Omicron (على سبيل المثال، يمكن للأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بـ COVID-19 أن يصابوا مرة أخرى بسهولة أكبر مع Omicron)، مقارنة بالمتغيرات الأخرى المثيرة للقلق، لكن المعلومات محدودة.

الخلاصة

في الوقت الذي لا يوجد فيه شيء مؤكد وينتظر المزيد من البحث حول أوميكرون، من المهم أن نتعامل مع التطعيم على محمل الجد، بالنظر إلى أن المناعة من عدوى أو جرعتين من اللقاح قد تتضاءل بمرور الوقت، يجب على المرء أن يحصل على جرعات معززة عندما تكون متاحة له.

بصرف النظر عن ذلك، ارتد الكمامة، وحافظ على التباعدالاجتماعي واحرص على نظافة اليدين دائما.

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