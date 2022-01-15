لطلاب رابعة ابتدائي.. 9 أطعمة ومشروبات تساعدك على التركيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

انطلقت صباح اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي.

ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

ويستعرض الخليج 365 10 أطعمة ومشروبات تساعدك على التركيز، وفقا لموقع healthline

1-التوت: يحتوي التوت على مركبات، بما في ذلك الأنثوسيانين، التي قد تعزز الأداء العقلي.

2-ثمار الحمضيات: تشير الدراسات إلى أن تناول الحمضيات قد يساعد في تعزيز الأداء العقلي وتحسين وظائف المخ بشكل عام.

3-الشوكولاتة الداكنة ومنتجات الكاكاو: منتجات الشوكولاتة والكاكاو محملة بمركبات الفلافونويد، وقد يساعد استهلاك منتجات الكاكاو في زيادة تدفق الدم إلى عقلك وتحسين الذاكرة.

4-المكسرات: المكسرات غنية بالمغذيات وتحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الدماغ، بما في ذلك فيتامين E والزنك، وقد يساعد تناول المكسرات في تحسين الحالة العقلية العامة.

5-البيض: قد يساعد تناول البيض الكامل في تعزيز صحة الدماغ بسبب تركيز العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين ب 12، والكولين، والسيلينيوم الموجودة في صفار البيض.

6-الأفوكادو: أظهرت بعض الأبحاث أن تناول الأفوكادو الغني بالكاروتين قد يساعد في تحسين الأداء العقلي.

7-السمك: قد تؤدي إضافة الأسماك والمأكولات البحرية إلى نظامك الغذائي إلى تعزيز الذاكرة وتعزيز صحة الدماغ بشكل عام، وقد يساعد تناول الأسماك أيضًا في إبطاء التدهور العقلي.

8-البنجر: البنجر غني بالنترات، مما قد يساعد في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، وتواصل الخلايا العصبية ، وصحة الدماغ بشكل عام. ربطت الدراسات بين استهلاك عصير البنجر وتحسين الأداء في الاختبارات.

9-ماء + ليمون: تظهر الدراسات أن الجفاف يمكن أن يعبث بالذاكرة وعمل الدماغ بشكل عام، بينما وجدت أبحاث أخرى أن رائحة الليمون تحسن الأداء في المهام التي تتطلب قدرًا كبيرًا من التركيز.

10- شاي النعناع: يمكن لهذا المشروب اللذيذ أن ينشط عقلك، ولقد وجدت الدراسات أن رائحة النعناع مرتبطة بتقليل القلق والتعب، وتعزيز الحافز والأداء.

اقرأ أيضا: