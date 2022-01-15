لماذا تشتد آلام الدورة الشهرية خلال الشتاء؟.. وأهم 6 نصائح لتقليل تقلصاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعاني بعض السيدات من اشتداد ألم الدورة الشهرية خلال فصل الشتاء، وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية والنفسية، خاصة وأن معظمهن يميلن إلى قضاء أغلب الوقت في المنزل ما يحد من تعرضهم لأشعة الشمس ويخفض مستويات فيتامين د.

وعندما يكون الجو باردًا بالخارج، تنقبض الأوعية الدموية، ما يقلل من تدفق الدم ويجعل القلب يعمل بجهد أكبر لتوزيع الدم في جميع أنحاء الجسم، وفقًا لموقع timesnownews.

-سر ازدياد تقلصات الدورة الشهرية خلال فصل الشتاء

الدورة الشهرية، بالنسبة للعديد من النساء، هي الاسم الثاني لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام من التشنجات وتقلبات المزاج وعدم الراحة، والتي يتداركها البعض عن طريق الاسترخاء في السرير مع استعمال كيس ماء ساخن ومشروب دافئ ومهدئ، ومع ذلك، كما اتضح، قد يكون هذا أحد أسباب تفاقم التشنجات خلال فصل الشتاء.

ويوضح الدكتور مانيشا سينغ، استشاري أمراض النساء وأخصائي الطب التناسلي في مستشفى فورتيس بالهند، الأسباب المحتملة لعدم الراحة، قائلًا إنه غالبًا ما يلاحظ أن آلام الدورة الشهرية تكون سائدة خلال فصل الشتاء حيث يحب الأفراد قضاء المزيد من الوقت في الداخل، مما يحد من انفتاحهم على ضوء الشمس ويقلل من مستويات فيتامين د.

وأفاد بأنه نظرًا لأن الأوردة تنقبض بسبب البرد، غالبًا ما يتم تقييد مجرى الدم، مما يضغط على الشخص، ويعمل القلب بحماس أكبر لتوزيع الدم في جميع أنحاء الجسم مع حصر حجمه داخل الأوردة، وتقليل مجرى الدم، وتوسيع المقاومة بسبب تضيق الأوعية، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم تمامًا.

وشاركت الدكتورة إندراني سالونكي، استشارية أمراض النساء في مستشفى ووكهارت بالهند، تجربتها مع الحيض المؤلم خلال فصل الشتاء، وذكرت الأسباب الثلاثة الأولى للتشنجات خلال الأشهر الباردة من العام.

وأوضحت أن النساء تكون في بعض الأحيان أقل نشاطًا في فصل الشتاء وهو السبب في أنهن يمارسن الرياضة بشكل أقل، ونتيجة لذلك هناك حالات أكثر من عدم انتظام الدورة الشهرية وأعراض ما قبل الدورة الشهرية تؤدي إلى تقلصات.

في ظروف شديدة البرودة، أحيانًا يكون هناك انقباض في شرايين الرحم مما يؤدي إلى انخفاض حجم الأوعية الدموية مما يسبب الألم، وانخفاض مستويات فيتامين د بسبب التعرض المحدود لأشعة الشمس مما يؤدي إلى احتمال حدوث ذلك أيضًا.

- نصائح للتغلب على تقلصات الدورة الشهرية في الشتاء

وشارك الدكتور مانيشا أيضًا بعض المؤشرات السريعة حول كيفية التخلص من تقلصات الدورة الشهرية في الشتاء، وهي كما يلي:

-تدليك لطيف للبطن

-شرب شاي البابونج

-تناول شاي الزنجبيل والكركم

-العلاج بالروائح (قطرة من زيت اللافندر في ملعقتين صغيرتين من الزيت الناقل)

-شرب كوبًا من حليب الكركم

-استخدم كيس الماء الساخن