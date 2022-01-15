لو مش قادرة تنسي.. نصائح ذهبية لتخطي آثار العلاقة العاطفية الفاشلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الخروج من علاقة عاطفية «فاشلة» ليس بالأمر السهل على الإطلاق، فيبقى البعض سجين الذكريات واللحظات السعيدة التي جمعته بالطرف الآخر، ولا يقوى على تخطيها برغم مرور الكثير من الوقت يصل مع البعض أشهر بل سنوات، وبالتالي لا يمكنه التقدم في حياته سواء على الصعيد الشخصي أو العملي، لذلك تقدم «هن» خلال التقرير التالي مجموعة من النصائح لتخطي العلاقة العاطفية التي باءت بالفشل وفقا للموقع الأمريكي المعني بالمرأة «glamour».

اسمح لنفسك بالبكاء

النصيحة الأولى التي ينصح بها الخبراء، عيش المشاعر المؤلمة فور الخروج من صدمة عاطفية، فهذه المشاعر ستمكنك مع الوقت من تجاوز المرحلة، اسمح لنفسك بالبكاء والمكوث وحيدا، بشرط أن لا يستغرق منك ذلك وقتا طويلا.

لا تدع الحزن يسيطر عليك

السماح لمعايشة مشاعر الحزن أمر مهم، لكن لا يجب التمادي في ذلك، وجعل الحزن يسيطر على أيامك، عليك تغيير روتين حياتك حتى تتجاوز الذكريات.

قطع الاتصال مع الحبيب السابق

من النصائح المهمة التي يجب وضعها في عين الاعتبار، قطع الاتصال بالحبيب السابق تماما، سيبدو الأمر صعبا في بداية الأمر، لكن مع مرور ستعتاد على أن يمضي يومك دونه.

ممارسة التمارين الرياضية

ممارسة التمارين الرياضية أمر في غاية الأهمية، فهي تساعد في التخلص من الطاقة السلبية، وبناء الثقة بالنفس من جديد، التي تتأثر بعد الانفصال.

اهتمي بنفسك

الاهتمام والعناية بالمظهر من الأمور التي تحسن من النفسية، لكن أولا يجب الاهتمام بتحسين النفسية من الداخل والاقتناع بأن تلك كانت مرحلة وانتهت.

لايف كوتش توجه نصائح لتخطي الفترات الصعبة

تنصح أماني السباعي مدربة حياة «لايف كوتش» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمجموعة من الأمور لتجاوز تلك المرحلة قائلة: «خلينا نقول إنك مكنتش مسؤول عن الموقف المؤلم اللي حصلك ولا كان لك يد فيه، و نفترض إن العلاقة كمان اللي أذتك كنت ضحية فيها، وإحساسك بالألم والوجع برضو مش مسؤوليتك، ما أنت إنسان فطبيعي تحس وتتألم».

تؤكد «أماني» أن تخطي المرحلة المؤذية مرهون بالشخص نفسه قائلة: «إنك شايل الماضي معاك وحمله التقيل على كتافك ومصمم تكمل بيه النهاردة وبكرة دي مسئوليتك، إنك موقف حياتك ونفسيتك مرهونه بأنك تشوف اللي أذاك أو ظلمك في نفس الموقف علشان بس تقدر تكمل دي مسؤوليتك، التعافي وإنك تحاول تساعد نفسك ومتشيلش شيلة مش شيلتك، دي برضو مسؤوليتك».