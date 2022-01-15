طرق التنظيف الجاف في الشتاء.. «لن تحتاجي للمياه»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تقل رغبة المرأة في تنظيف المنزل خلال فصل الشتاء بسبب برودة الطقس، وتبحث كل سيدة عن وسائل بديلة تساعدها على تنظيف البيت من الأتربة يطلق عليها «التنظيف الجاف»، وفي خطوات نقدم لكِ أساليب التنظيف الجاف في الشتاء كما جاء على موقع «سي بي سي» سفرة.

أساليب التنظيف الجاف في فصل الشتاء بعيدا عن المياه والبرودة

طرق التنظيف الجاف للبطاطين

- نفض البطاطين جيدا من الغبار والأتربة والوبر.

- نثر حبيبات الملح مخلوطة مع الكربونات على البطانية كاملة بحيث يتم تغطيتها بالكامل بالملح والكربونات.

- يساعد الملح على تفتيت البقع وامتصاص الروائح غير المرغوب فيها.

- بفرشاة ناعمة نفرك الملح والكربونات فوق البطانية وتركها لمدة ساعة.

- بنفس الفرشاة الناعمة نكنس الملح والكربونات من فوق البطانية وننفضها في الهواء.

التهوية والتشميس

- وضع البطاطين والأغطية والمخدات على سور البلكونة أو الشباك وقت توهج الشمس، ويساعد ذلك في الحفاظ على البطاطين والأغطية من الفطريات والبكتيريا والعفن.

- يمكن وضعها ساعة واحدة في الهواء مما يساعد على قتل البكتيريا.

تنظيف وتعقيم المراتب

- إحضار كوبين متوسطين الحجم من بيكربونات الصودا.

- زيت عطري مفضل رائحته وفي حال عدم توفره يمكن الاستعانة بمعطرات الملابس.

- مصفاه أو منخل.

- بخاخة بلاستيك بها كوب ماء.

- قطعة قماش.

خطوات التنظيف

- رش البيكربونات على جميع أنحاء المرتبة بواسطة المصفاه أو المنخل.

- توزيع الزيت العطري أو معطر الملابس بعد إضافة ربع كوب ماء في البخاخة ورش المرتبة بالمعطر وترك المزيج لمدة ساعة.

- استخدام المكنسة الكهربائية مع قطعة قماش لإزالة المزيج من على المرتبة والاستمتاع بمرتبة معقمة.

تنظيف السيراميك دون ماء وصابون

المكونات

- 2 فوطة قطنية نظيفة بحجم كبير.

- ربع كوب بيكربونات الصوديوم.

- عصاة طويلة ذات قاعدة يمكن استبدالها بالممسحة الجلد.

الخطوات

- تشغيل المياه الساخنة في الحمام حتى يمتلىء ببخار الماء جيدا.

- وضع فوطة جافة نظيفة على عصاه طويلة ذات قاعدة عريضة، ويمكن استخدام الممسحة الجلد حتى يمكن تمريرها على حوائط الحمام دون الحاجة للوقوف على سلم.

الاستمرار في تمرير الفوطة على جميع الأجزاء حتى يتم تلميعها وإزالة أي بقع.