الامارات | ماذا تعرف عن دواء السوفالدي الذي كتبه الطبيب المتهم بـ"قتل" وائل الإبراشي؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن دواء السوفالدي الذي كتبه الطبيب المتهم بـ"قتل" وائل الإبراشي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرّ الدكتور شريف عباس أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، بأنه أعطى للإعلامي الراحل دواء "سوفالدي" (الذي يُستخدم لعلاج مرضى فيروس سي)، علمًا بأنّ هذا الدواء غير موجود في البروتوكول الدوائي الذي وضعته وزارة الصحة والسكان لعلاج مرضى كورونا. وأضاف الطبيب المتهم، أن علاج السوفالدي موجود في بحث دولي وله فاعلية كبيرة ضد الفيروسات، وليست له أي أعراض جانبية.

اسم العقار أثار تساؤل كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا نستعرض لكم أبرز المعلومات عنه، وفق ما أورد موقع "webmd":

الاستخدامات: يستخدم لعلاج التهاب الكبد المزمن (طويل الأمد)، ويعمل عن طريق تقليل كمية فيروس التهاب الكبد ويساعد جهاز المناعة على محاربة العدوى، ومن ثم التعافي.

والتهاب الكبد (فيروس سي) هو عدوى فيروسية تسبب التهابا، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى أضرار خطيرة مثل التندب أو سرطان الكبد، وينتشر فيروس التهاب الكبد C عن طريق الدم الملوث.

ولا تستخدم هذه الأقراص وحدها، إنما مع توليفة من العلاج للحصول على أفضل النتائج، في علاج فيروس سي.

الآثار الجانبية : ليس لده آثار جانبية خطيرة للكثير من المرضى، ولكن قد يسبب التعب أو الصداع أو الغثيان أو الإسهال أو حكة الجلد أو صعوبة النوم أو التهيج، وإذا استمرت أي من هذه التأثيرات أو ساءت، يجب إخبار الطبيب.

وأيضا في حالات نادرة قد يحدث آثارا جانبية خطيرة مثل: علامات انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (مثل التعب غير المعتاد، والتنفس السريع، والجلد الشاحب، وضيق التنفس، وسرعة ضربات القلب).

ومن النادر حدوث رد فعل تحسسي خطير مثل: طفح جلدي، حكة أو تورم (خاصة في الوجه / اللسان / الحلق)، دوار شديد، صعوبة في التنفس .

التفاعلات: التفاعلات الدوائية قد تغير طريقة عمل أدويتك أو تزيد من خطر تعرضك لآثار جانبية خطيرة، ويمكن أن تؤثر الأدوية الأخرى على إزالة أثاره من جسمك، ما قد يؤثر على كيفية عمل عمل الدواء، وتشمل الأمثلة ريفاميسين (مثل ريفامبين ، ريفابوتين )، والأدوية المستخدمة لعلاج النوبات (مثل كاربامازيبين ، الفينوباربيتال ، الفينيتوين ، بريميدون ).

وقبل 4 سنوات، أعلن الدكتور محمد نوح، وكيل وزارة الصحة المصرية أن المواطن نجيب محمد نجيب، من مركز القوصية، تعافى من فيروس سي، وشُفى تماماً من المرض خلال عام، عقب حصوله على عقار "سوفالدي" المعالج للفيروس.

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