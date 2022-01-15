الامارات | حفيدة الشاعر إبراهيم ناجي: "الأطلال" التي غنتها أم كلثوم ليست القصيدة الأصلية

شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة الشاعر إبراهيم ناجي: "الأطلال" التي غنتها أم كلثوم ليست القصيدة الأصلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت سامية محرز، حفيدة الشاعر الراحل إبراهيم ناجي، أنها بعد أن انتهت من كتاب مذكرات جدها ومن حفل التوقيع، حصلت على نسخة من قصيدة الأطلال الأصلية، وكانت مفاجأة سارة لها.

وخلال مقابلة في برنامجها "معكم"، أوضحت الأستاذة والمترجمة في الأدب، سامية محرز قائلة: "هناك طبيب سعودي أتعامل معه أكد لي أن معه روشتة من جدي الشاعر إبراهيم ناجي عليها أبيات من قصيدة الأطلال الأصلية"، مضيفة: "أكثر بيت للشاعر إبراهيم ناجي هو "من رأى الحب سكارى"..هو المقطع المفضل بالنسبة لي".

وأشارت إلى أن "أغنية الأطلال التي غنتها أم كلثوم ليست القصيدة الأصلية، وتدخل فيها أحمد رامي من أجل تكثيف قصة الحب في القصيدة".

وأعلنت حفيدة الشاعر إبراهيم ناجى، أنها "وجدت مذكرات جدها في منزل خالتها بالولايات المتحدة، ومن بينها مفكرة بخط يده"، لافتة إلى أن "من بين الأوراق، مسودات ترجمات شكسبير، ومسودات الأطلال، ومنها مسودة لديوانه ليالي القاهرة وغير مكتمل، وكان يتم كتابتها وتنقيحها بخط مختلف".

وأكدت أن "جدها كان رجلا موسوعيا واهتماماته كانت موسوعية أيضا، فكان يكتب في مجال علم الاجتماع وعلم النفس والترجمة ومقالات عن الشعر والمرأة، فإنتاجه النثري أكثر من إنتاجه في الشعر، ولكن للأسف لم نلتفت له بشكل كاف".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news