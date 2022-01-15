شفرة الحلاقة المستخدمة مرة واحدة أم مرات متعددة.. أيهما أفضل للرجل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ما هو أول ما يتبادر إلى الذهن عندما تفكر في ماكينة حلاقة بلاستيكية يمكن التخلص منها؟

يبدو أنها تجعل الحياة سهلة للغاية، اشتر واستخدم عدة مرات وتخلص منها، أليس كذلك؟.. ومع ذلك، هل تعلم أن مليارات ماكينات الحلاقة ينتهي بها المطاف في النفايات عامًا بعد عام؟ الآن ربما تفكر في "ما المشكلة الكبيرة؟ يمكن إعادة تدوير البلاستيك! " خاطئ! تتكون الأشياء الحادة مثل شفرات الحلاقة من العديد من المواد المختلطة مما يجعل من المستحيل إعادة تدويرها، وكما نعلم جميعًا، فإن البلاستيك غير قابل للتحلل.

لذا تخيل كمية النفايات غير القابلة للتحلل التي يتم إنتاجها عندما تكون كل ماكينة حلاقة بلاستيكية مفيدة فقط لأي شيء يتراوح من 3 إلى 7 حلاقات، قبل رميها في سلة المهملات.

تعتبر إزالة شعر الجسم اختيارًا شخصيًا - فبينما يفضل البعض ترك شعر الجسم ينمو ويقبله، يفضل البعض الآخر التخلص منه، مما لا شك فيه أن الحلاقة هي الحل الأكثر ملاءمة وسرعة وسهولة في إزالة شعر الجسم، وهذا هو السبب في أن ماكينات الحلاقة هي منتج شائع في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك ، أليس هناك حل أفضل لهذا؟ كيف نلتزم بالحلاقة أثناء التخلص من البلاستيك تمامًا؟.. الإجابة تتمثل في شفرات الحلاقة الآمنة القابلة لإعادة الاستخدام، وفقا لموقع timesofindia.

ما هي ماكينة الحلاقة الآمنة؟

ماكينة الحلاقة الآمنة، التي تسمى أيضًا ماكينة الحلاقة ذات الحدين، لها جسم مصمم ليدوم، على عكس ماكينات الحلاقة التي تستخدم لمرة واحدة والتي تصبح عديمة الفائدة بمجرد أن تصبح الشفرة حادة، فإن الجزء الوحيد من ماكينة الحلاقة الآمنة الذي يتطلب التغيير هو الشفرة.

يمكن استخدام هذه الشفرات المصممة هندسيًا من كلا الجانبين، وبالتالي تضمن أنعم حلاقة ممكنة، إنها تضمن حلاقة أقرب مقارنة بماكينات الحلاقة التي تستخدم لمرة واحدة، وبمجرد أن تتعطل هذه الشفرات، لن تعود أبدًا إلى نظيراتها التي تستخدم لمرة واحدة.

مزايا استخدام ماكينة الحلاقة الآمنة:

حلاقة دقيقة

تسمح لك ماكينة الحلاقة الآمنة بتغيير الشفرة متى دعت الحاجة.

مناسبة وفعّالة من حيث التكلفة

ليس من المستغرب أن يوفر لك هذا الجهاز الكثير من المال على المدى الطويل لأن الاستثمار المتكرر الوحيد باستخدام ماكينة الحلاقة الآمنة هو الشفرات، تم تصميم هذا الجهاز ليدوم طويلاً.

صديقة للبيئة

تتجنب ماكينات الحلاقة الآمنة أي استخدام للبلاستيك في تصميمها، مما يجعلها صديقة للبيئة وتمنحك أفضل تجربة حلاقة.

تقليل فرصة الجروح

في معظم الحالات، تكون الجروح نتيجة شفرة حادة.

مع كل حلاقة، تصبح شفرتك غير حادة، ناهيك عن أن الجلد الميت يمكن أن يعلق بين الشفرات الصغيرة المتعددة لماكينات الحلاقة التي تستخدم لمرة واحدة، هذا يخلق احتكاكًا ويؤدي إلى عدم انزلاق ماكينة الحلاقة بسلاسة على الجلد، مما قد يؤدي في النهاية إلى حدوث جروح.

مع ماكينة الحلاقة الآمنة، يتم القضاء على مشكلة الجلد الميت تمامًا لأنها تستخدم شفرة واحدة فقط.

تتوفر شفرات الاستبدال بسهولة

عادةً ما تكون الشفرات المستخدمة في ماكينة الحلاقة الآمنة بحجم قياسي، مما يجعل هذه الشفرات متاحة بسهولة في أي متجر قريب، لذا حتى إذا نفدت عبوات الشفرات، فمن السهل جدًا الحصول عليها.ش