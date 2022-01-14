الامارات | "الله لا يوفقك".. فتاة سعودية تنهار بالبكاء بعد وجود سيارتها مصدومة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن "الله لا يوفقك".. فتاة سعودية تنهار بالبكاء بعد وجود سيارتها مصدومة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثق مقطع فيديو لحظة انهيار فتاة سعودية بعدما تفاجأت بسيارتها مصدومة، أثناء توقفها أمام المنزل، في رياض الخبراء بمنطقة القصيم.

وظهرت سيارة الفتاة وهي محطمة نتيجة الاصطدام بها، ودخلت في نوبة بكاء شديدة، وظلت "تدعي" على المتسبب في الحادث، بعد هروبه.

وقالت صاحبة السيارة وهي ممسكة بقطعة زجاج صغيرة: "الله يجعل أكبر قطعة منك كبر هالقطعة، على الأقل حط رقمك، أتنازل عنك".

وتابعت الفتاة وهي تبكي: "بنت رجال أنا، لو أنت حاطط الرقم، كنت تنازلت عنك، الله لا يحللك ولا يوفقك".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news