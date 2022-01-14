كيف تتعامل مع "القاتل الخفي" في منزلك؟.. نصائح مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

غاز أول أكسيد الكربون أو ما يسمى بالقاتل الصامت والخفي موجود في المنازل، ويسبب الوفاة نتيجة استنشاقه، وأول أكسيد الكربون المتصاعد من السخان والدفايات الغاز والشوايات الغاز يؤدي إلى الوفاة لأنه عديم اللون، والرائحة، كما أنه يمنع نقل الأوكسجين إلى الأنسجة والخلايا، لذا يجب عليك الحذر مع هذه الأجهزة، وفقًا لموقعي "the health site" و "Dailymedical".

السخان الغاز

- تجنب التدخين بجانب السخان.

- منع الأطفال الصغار من لمس الأسطح الساخنة جداً من السخان.

- عدم ترك سخان الغاز يعمل عند النوم

- عند استنشاق رائحة الغاز في منزلك لا تستعمل مفاتيح الإضاءة أو أجهزة الهاتف وعدم اشتعال اللهب.

- ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة على مصراعيها للتهوية.

- التأكد من غلق الغاز من المحبس الموجود على الماسورة أو بجانبها في اتجاه عقارب الساعة.

- يفضل التواجد خارج المنزل للتأكد من إزالة الرائحة تمامًا.

- لا تستخدم المرواح الكهربائية لتقليل الغاز.

الدفايات

- الحرص على تنظيفها بشكل مستمر وحفظها وتخزينها في مكان جاف.

- العمل على وجود تهوية أثناء تشغيل الدفاية للسماح للأكسجين بالدخول وتجنب الاختناق.

- تجنب وضعها على الأقمشة خاصة الحراير والبوليستر.

- التأكد من سلامة الوصلات الكهربية واللجوء للفنين عند تركيبها وصيانتها.

شوايات الغار

- يجب اختيار مكان جيد للتهوية وعدم تركها مشتعلة في لفترات طويلة في أماكن مغلقة.

- التأكد من وضعها على سطح ثابت ومقاوم للحرارة.

- يفضل تنظيف الشبكة باستمرار للتخلص من علامات الحرق التي يكون بداخلها غز ثاني أكسيد الكربون.

- عند الشواء، ابتعد قدر الإمكان عن النار ولا تقف لفترة طويلة أمام الدخان لفترة طويلة.