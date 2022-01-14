نصائح وماسكات لتجنب «الرقبة الداكنة».. زيوت طبيعية و«صن بلوك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الرقبة من أهم المناطق الجمالية عند المرأة كما أنها بداية النظر للوجه، ويسبب اسمرار الرقبة الحرج أحيانا للكثير من الفتيات، لذلك تسعين لإزالته بكل الأشكال، وفيما يلي نصائح لمنع اسمرار الرقبة، وكذلك عدد من الماسكات الطبيعية لعلاج الاسمرار بحسب موقع «بيوتي زوون».

لتجنب اسمرار الرقبة

ضعي زيوت طبيعية وكريمات على الرقبة لتجنب الجفاف الذي يؤدي بدوره إلى مشكلة اسمرار الرقبة.

تجنبي حك الرقبة في فصل الصيف مع التعرق وارتفاع درجة الحرارة، لأن الحكة عند تلك المنطق سبب اسمرار الرقبة، واغسليها بالماء البارد بدلا من ذلك.

ضعي واقي الشمس عند هذه المنطقة لأنها تتأثر بالشمس مثل بشرة وجهك تماما وكذلك بالأشعة الضارة التي تسبب البقع الداكنة.

- ماسكات لعلاج اسمرار الرقبة:

ماسك الموز وزيت الزيتون

موزة مهروسة.

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

الطريقة:

يخلط الموز مع زيت زيتون، حتى يتجانسا تمامًا.

يوزع القناع على المناطق الداكنة في الرقبة.

يترك الماسك لمدة نصف ساعة، ثم تشطف الرقبة بعدها بالماء الفاتر.

يكرر الماسك أسبوعيا للحصول على أفضل نتيجة.

ماسك الليمون والكركم

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة كركم تجميلي.

الطريقة:

يخلط عصير الليمون مع الكركم في وعاء حتى يصبح مثل العجين.

يوزع الماسك على المناطق الداكنة في الرقبة.

يترك القناع لمدة نصف ساعة إلى ساعة، ثم تغسل الرقبة بعدها بالماء الفاتر.

للحصول على أفضل نتيجة يكرر الماسك مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.

ماسك الليمون والجلسرين لتفتيح الرقبة الداكنة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة جليسرين.

الطريقة:

يخلط الليمون مع الجليسرين في وعاء.

تغمس قطعة قطن في الخليط، ثم تمسح الرقبة بها.

يترك الماسك لعدة ساعات، ويمكن وضعه ليلا ويشطف في الصباح.

يكرر الماسك مرتين أسبوعيًا للحصول على نتيجة أفضل.