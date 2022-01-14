يوتيوبر عراقي شهير ينهي حياة ابنته ويثير الغضب.. «شافها واقفة مع ولد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«حق شهد العيساوي»، هاشتاج جديد انتشر عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» ليكشف عن جريمة قتل راحت ضحيتها فتاة عراقية لم يتعد عمرها 15 عامًا على يد والدها، ويثير من ورائه حالة من الضجة والغضب للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة ضده.

الحكاية بدأت قبل يومين، حين لقيت الفتاة العراقية شهد العيساوي مصرعها، والمتهم بقتلها والدها اليوتيوبر العراقي الشهير محمد العيساوي، إذ أطلق عليها النار بعدما رآها تقف مع أحد الشبان كان تقدم لخطبتها في السابق، لكنه رفضه، بحسب ما كشفه مصدر أمني لـ«سكاي نيوز».

وفي تفاصيل الحادث الذي شهدته محافظة البصرة بالعراق، اليوتيوبر العراقي تشاجر مع الشاب حين رآه واقفًا مع ابنته، ثم عاد إلى المنزل وسحب السلاح بسرعة وفتح النار على ابنته ليرديها قتيلة.

محاولة الأم لإنقاذ ابنتها من القتل

وتابع المصدر الذي كشف تفاصيل الواقعة، أن عائلة «العيساوي» لم تتمكن من منع ارتكاب الجريمة، إذ حاولت والدة الفتاة منعه لكنه كان أسرع منها، فأطلق النار على ابنته، صاحبة الـ15 عامًا، ثم لاذ بالفرار، وما زالت لقوات الأمنية تبحث عنه لتقديمه إلى القضاء، لينال جزاءه العادل، كما أن الواقعة تتسم بالتكتم الكبير لأنها تتعلق بالشأن العشائري.

ومحمد العيساوي يوتيوبر عراقي شهير، لديه عشرات المقاطع المرئية، على موقع الفيديوهات «يوتيوب» كما أنه يشارك كثيرًا في البرامج الحوارية، وأيضًا البث المباشر وكذلك البث المباشر على «السوشيال ميديا»، حيث يقدم محتوى فكاهي.

صديق العشماوي: شأن عشائري لا نتدخل فيه

وعن الواقعة تواجدت بعض الأقاويل والروايات، إلا أن صديق مقرب لليوتيوبر العراقي يدعى حسين الشحماني، أكد أن والد الفتاة محمد العشماوي هو قاتل ابنته، ورغم ذلك فهو شأن عشائري وداخلي، ولا ينبغي أن نتدخل فيه، وهو ما عرّضه إلى انتقادات حادة.

هاشتاج حق شهد العيساوي

وأطلق نشطاء عراقيون هاشتاج «حق شهد العيساوي» للتعبير عن تضامنهم مع الضحية الصغيرة، وسط مطالبات بتعديل القوانين، التي تتضمن مسائل الشرف وغيرها، في ظل تفاقم المشكلات العائلية، واعتماد الكثير من مرتكبي تلك الجرائم على تلك المواد القانونية.