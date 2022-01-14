الأمهات تحاربن القلق والتوتر قبل الامتحانات: «بنبسط المذاكرة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

أجواء امتحانات نصف العام تسيطر على البيوت المصرية، وسط حالة من الضغط والتوتر، للطلاب وأولياء الأمور، خاصة لطلاب الصف الرابع الابتدائي الذين يؤدون الامتحانات غدا السبت، وذلك لأنها الامتحانات الأولى في النظام الجديد.

وفي هذا السياق، طرحت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، سؤال على أولياء الأمور، تضمن: «بما إننا في فترة إمتحانات.. إزاي نقدر نتغلب على الخوف والفزع من الامتحانات.. فين الأمهات الشطار يفيدونا؟».

أمهات طلبة الصف الرابع الابتدائي: بنشجعهم وبنوفر ليهم وقت للراحة

وتفاعل أولياء الأمور من الأمهات على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، عبر «فيسبوك»، حيث قالت ولية أمر: «التوتر والقلق والخوف أكيد هما المسيطرين علي الأجواء وده الطبيعي، لكن بنحاول بقدر الإمكان منوصلش الإحساس ده لأولادنا ونعطيهم الثقة بنفسهم، خاصة وإننا عاملين اللي علينا والباقي علي الله، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا».

وأضافت ولية أمر أخرى: «والله بنحاول نشجعهم ونتكلم معاهم انهم يعملوا اللي عليهم والباقي على ربنا، وبنحاول نساعدهم على قد مانقدر نذاكر شوية ونقعد مع بعض شوية، نتكلم بعيد عن المذاكرة بفصلهم شوية من المود».

ولية أمر: أنا شخصيا بكون متوترة بس بحاول أبسط الأمور

وذكرت ولية أمر ثالثة: «عادة أنا شخصيا بكون متوترة وقلقانة جدا، لكن بحاول أبسط الأمور وأننا لما نعمل اللي علينا ونذاكر بكل طاقة وجهد والأهم بتركيز هنوصل لنتيجة مرضية والباقي على ربنا، إنما الأهم دورنا بالمذاكرة أول بأول ومهما كانت الدنيا صعبة نبسط الأمور ونهدي نفسيتهم للوصول لأفضل النتائج وربنا مع أولادنا جميعا».

واختتمت ولية أمر أخرى: «بنعلمهم السعي والاجتهاد ونسيب النتيجة على ربنا، ونعلمهم نرضى بالنتيجة مدام عملنا اللي علينا، مش لازم نتعبهم على الدرجة أو الدرجتين».