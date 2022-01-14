طريقة عمل «كيكة العسل الروسية».. مختلفة وسهلة التحضير

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكيك من الحلوى اللذيذة والمفيدة في آن واحد، لاحتوائه على مكونات غنية بالفيتامينات والبروتين، فيمكن تناوله على وجبة الإفطار مع كوب من الشاي أو القهوة الساخنة، ويوجد نوع يسمى بـ«كيكة العسل الروسية» تتميز بطعمها الطيب، وتقدم «هن» طريقة عملها في المنزل بأبسط طريقة حسب وصفة الشيف «فاطمة أبو حاتي».

مقادير كيكة العسل الروسية

7 ملاعق كبيرة من الزبدة

4 ملاعق من العسل الأبيض

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا

4 أكواب من الدقيق

3 بيضات

ملعقة صغيرة من الفانيليا

3 بيضات

ثلاث ارباع كوب من السكر البني

ذرة ملح

مقادير عمل الكريمة

كريمة حلويات

كوب وربع من السكر البودرة

كريمة

جبنة كريمي

طريقة عمل كيكة العسل الروسية

ضعي السكر البني والبيض والفانيليا وذرة الملح، واخطيهم جبدا في بولة على حمام مائي، وقومي بالتقليب المستمر حتى يذوب الخليط تماما وارفعيه من النار.

الآن قومي بإضافة البيكنج بودر والعسل والدقيق وقلبيهم جيدا، ثم غطيها وأدخليها الثلاجة لمدة لا تقل عن 10 دقائق، وأخرجيها وقسميها لكرات متساوية.

افردي العجينة على مفرش من السيليكون، واصنعي فتحات بالشوكة وادخليها بالفرن، وكرري الخطوات مع المتبقي من كرات العجينة.

اخلطي السكر والكريمة والجبنة حتى يمتزج الخليط جيدا، وزعي المزيج السابق بين كل طبقة من الكيك ومن الجوانب، وأدخليها الثلاجة حتى تتماسك جيدا، واخرجيها وقدميها مزينة بالكريمة.

طريقة عمل كيك جوز الهند

المقادير

سكر

صفار بيض

بياض بيض

كريمة جوز هند

حليب جوز هند

زبدة

دقيق

نصف ملعقة صغيرة ملح

صغيرة بيكنج بودر

عصير برتقال

جوز هند

طريقة تحضير كيك جوز الهند

يخفق بياض البيض والسكر وضعيه في بوله وقلبيه جيدا

اخفقي السكر والزبدة وضيفي صفار البيض ثم جوز الهند والدقيق والملح وبيكنج بودر وعصير البرتقال وحليب جوز الهند وكريمة جوز الهند.

الآن ضعي الخليط في قالب كيك وادخليه الفرن لمدة 35 دقيقة.